Экс-начальника Черновицкой таможни не выпустили из-под стражи: залог оценивается в десятки миллионов

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника Черновицкой таможни Николая Салагора – до 10 августа. Впрочем, он может выйти под залог – его размер составляет 60 млн грн.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он напомнил: ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении 11 лицам в создании преступной организации на Черновицкой таможне. Так:

по версии следствия, подозреваемые организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" товаров из Турции – одежда, обувь, аксессуары;

"Вадул-Сирет" товаров из Турции – одежда, обувь, аксессуары; транспорт с товарами оформляли как пустой – либо же маскировали их "другими товарами со значительно меньшей таможенной стоимостью";

"по последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра".

"В дальнейшем транспорт ехал в склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали. А загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей", – отметил Новиков.

Отметим: сам Салагор считается соорганизатором схемы. Еще в 2019 году во время совещания на КПП "Ужгород" президент Владимир Зеленский призывал Салагора написать заявление об увольнении. Чиновник этого не сделал.

Салагор находился в конфликте с тогдашним губернатором Буковины Александром Фищуком. Салагор обвинял Фищука и его бывшего зятя в контрабанде. В ответ Фищук заявлял, что невиновен, а взамен имеет доказательства причастности Салагора к незаконным сделкам на границе.

Позже, в конце года, Салагора своим приказом уволил "с негативной характеристикой" тогдашний и.о. председателя Государственной фискальной службы Денис Гутенко. Таможенник после этого попытался вернуться на должность через суды.

Кроме того, недавно суд применил к другому соорганизатору дела подсанкционному бизнесмену, экс-депутату Черновицкого областного совета Юрию Кушниру – меру пресечения в виде залога в размере 83,26 млн грн (без ареста). Его обязали сдать паспорта и соблюдать другие обязанности.

Кушнир – известный черновицкий бизнесмен. Он является основателем фирмы "Черновицкий завод строительных материалов", охранного агентства "Сокол" и еще 7 фирм. Еще во 2 компаниях он числится бенефициаром. В 2010 году Кушнир стал депутатом Черновицкого областного совета от "Партии регионов".

Кушнир с апреля 2021 года находится под санкциями, которые СНБО ввела против контрабандистов. Отмечается, что Кушнир, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Румынии.

Также Кушнир с 2020 года фигурирует еще в одном громком деле – о взятке экспредседателя облсовета Ивана Мунтяна. Следствие утверждает, что Кушнир дал Мунтяну 180 тыс. долл. за передачу в аренду коммунального санатория. В том же деле "засветился" и нынешний замглавы таможенного поста "Черновцы" Николай Никулеску.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разыскали активы чиновника, пытавшегося перевезти через границу 1 млн долларов. Чтобы скрыть происхождение средств, при пересечении границы он предоставил работникам таможенного поста поддельный документ. По данным следствия, эти средства были получены преступным путём.

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