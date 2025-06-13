OBOZ.UA нашел украинку, которая купили один из самых дорогих Rolls-Royce в мире: она предложила нам приворот на мужчину за $30 000

Жительница Черкасс и владелица одного из самых дорогих в мире Rolls-Royce Елена Силенко обещает продать "чудо" по цене от $30 тыс. Чтобы "оставить и посадить рядом" мужчину, который "загулял", женщина, которую называют "гадалкой-медиумом", предлагает провести специальный ритуал. Силенко не рекламирует свои услуги и не ищет клиентов. Несмотря на это, она стала героиней десятков публикаций в СМИ.

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Сначала оказалось, что женщина стала одной из 13 владельцев Rolls-Royce Spectre 2023 г.в. (цена такого авто - около $610 тыс. или 20 "оставленных" мужчин). А потом Силенко, которая продает свои "магические услуги", не почувствовала угрозы и оставила машину там, где в нее въехал старенький Mitsubishi Lancer.

OBOZ.UA выяснил, как зарабатывает и чем еще владеет экстрасенс с одной из самых дорогих машин в Украине.

Гадание по рекомендации и космический прайс

Авария с участием Силенко стала одной из главных новостей в Черкассах 3 июня. На улице Гетьмана Сагайдачного водитель Mitsubishi Lancer наехала на припаркованный Rolls-Royce Spectre. Реакция соцсетей не заставила себя ждать, и в комментариях иронично удивлялись: "А как же она не предусмотрела аварию?". Еще в прошлом году местные СМИ рассказывали, что Силенко позиционирует себя как "гадалку" и "ведьму". Правда, никаких доказательств не приводили.

Женщина не рекламирует свои услуги. У нее нет собственного сайта, онлайн-магазина, разрекламированной страницы в соцсетях. А это едва ли не самые главные инструменты в работе современной "гадалки".

OBOZ.UA удалось найти номер телефона черкасской ясновидящей на Rolls-Royce. Программа для идентификации номеров GetContact показывает, что пользователи сервиса подписали ее номер как "Лена от Оли Вайбер", "Лена от Вячеслава", "Лена Гадалка", несколько раз - "Ясновидящая от Елены Михайловны".

Мы связались с женщиной, представившись потенциальной клиенткой от той самой "Елены Михайловны". Наш запрос - "посмотреть", изменяет ли муж - успешный харьковский бизнесмен. Елена любезно согласилась и сразу предупредила, устроит ли нас прайс в $1 000 за расклад Таро. "Вам комфортно?" - уточнила женщина после озвучивания стоимости.

Кстати, это один из самых больших прайсов "на рынке". Например, медийная "ведьма Тихая" за консультацию просит всего 30 тыс. грн.

Убедившись, что $1 000 – комфортная сумма, Силенко сразу же нам позвонила. "Лично встречаюсь только тогда, когда клиент готов к серьезной работе. Обычно мне присылают вещи по почте, а большинство услуг я предоставляю онлайн", – объяснила гадалка.

На вопрос, больше ли тысячи долларов придется заплатить за следующие ритуалы для спасения брака, женщина решила сразу назвать свой минимальный прайс. "Давайте я сразу скажу. Для того, чтобы его (вымышленного мужа. – Ред.) оставить, то это минимум 30 тысяч, это минимум. Для того, чтобы его посадить возле вас и чтобы вывернуть все. Это точно не обойдется в пять или десять тысяч долларов", – заявила экстрасенс.

Судя по прайсу Елены, ее заработков может быть достаточно для покупки роскошного авто. Год назад женщина открыла ФЛП (вторая группа) с основным КВЭД – предоставление других индивидуальных услуг. Судя по тому, что женщина остается на едином налоге, она не превышает лимит дохода в 6,6 млн грн (≈ $158 270). Либо же прайс Силенко меняется в зависимости от клиента, либо же ее услуги не пользуются большим спросом.

Муж-застройщик и машина для дочери

Елена Силенко в прошлом году стала бабушкой, ее дочь (имя, фамилию, а также фото девушки OBOZ.UA не называет из этических соображений) в 2024-м также стала обладательницей Infiniti QX50 2018 г.в. (стоимость - от $20 тыс.). Также на девушку оформлена квартира в Киеве и дом в Ходосовке.

Жилье в столице (на пр. Берестейском) также имеет и "гадалка". Даже без "магических" заработков она бы могла приобрести себе дорогое авто благодаря заработкам своего мужа - харьковского застройщика Егора Масленникова.

Банкир Масленников в начале 2010-х перешел в сферу недвижимости и впоследствии основал компанию "БудСити Девелопмент" (также известную как "Строй Сити Девелопмент"), а позже - еще несколько строительных и финансовых структур.

Он также является совладельцем венчурного фонда "Вилард" с официальным капиталом в 100 миллионов гривен. В 2020 году компания Масленникова беспрецедентно получила разрешение на достройку двух объектов корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, а именно жилых комплексов "Crystal House" и "Парковая долина" в Киеве. По подсчетам Bihus.info, в рамках этих проектов было выведено более $35 млн.

После начала полномасштабного вторжения Масленников, по информации Bihus.info, переехал в Дубай, где сейчас проживает и активно развивает компанию Object One. Теперь муж "гадалки" занимается элитным строительством в ОАЭ, в то время как ряд объектов в Украине заморожены. Если "приворот" Силенко, который она продает за $30 тыс., действительно действует (что невозможно), даже расстояние в тысячи километров не способно разлучить застройщика и гадалку.

Как уже писал OBOZ.UA, в Украине за время большой войны появились целые объединения "экстрасенсов". Если в начале 2000-х "маги" обращались к потенциальным клиентам со страниц желтых газет, то сейчас - прогнозы "экстрасенсов" можно увидеть на страницах самых популярных онлайн-медиа, они собирают сотни тысяч просмотров в YouTube и сотни тысяч подписчиков в Instagram. Подробнее о том, как работают "маги", читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.