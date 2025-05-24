"Ведьма Тихая" берет по 30 тыс. грн, а Курилова – продает чистки за шесть: украинские "экстрасенсы" разбогатели за время войны и сделали уже десятки ложных прогнозов

В Украине за время большой войны появились целые объединения "экстрасенсов". Если в начале 2000-х "маги" обращались к потенциальным клиентам со страниц желтых газет, то сейчас – прогнозы "экстрасенсов" можно увидеть на страницах самых популярных онлайн-медиа, они собирают сотни тысяч просмотров в YouTube и сотни тысяч подписчиков в Instagram.

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Медийные "экстрасенсы" прогнозировали ядерные удары, окончание войны в 2022-м, 2023-м, 2024-м, новое наступление России, смерть Путина. И несмотря на все неудачи к ним продолжают приходить доверчивые клиенты. За разговор с "экстрасенсом" придется заплатить до 30 тыс. грн.

О том, как работают украинские "маги, тарологи и ведьмы", сколько стоят их услуги и как изменилось их состояние за последние годы, читайте в материале OBOZ.UA.

Тихая: обещала окончание войны в 2024-м и зарегистрировала ФЛП в квартире матери

Мария Тихая самостоятельно общается с потенциальными клиентами с помощью голосовых сообщений в Telegram. Девушка объяснила, что сейчас к ней можно записать только на срочную консультацию (это "на сегодня-завтра") и такая срочность стоит 30 тыс. грн. Записаться на более поздний период, но за меньшую сумму, невозможно.

А на уточняющий вопрос, как долго продлится такая консультация, "ведьма" объяснила: "я не ограничиваю особо. В зависимости от того, как пойдет. Нет смысла человека подгонять или подгонять себя. Я такое не люблю. Поэтому пока мы с вами, они все остальные ждут. Так всегда".

Тихая - участница многочисленных шоу. На одном из них еще несколько лет назад она заявляла, что уже успела заработать на три квартиры в Киеве. Хотя первый ФОП она открыла около двух лет назад.

Мария остается с фамилией своего бывшего мужа – Арефьева. При том, согласно данным реестра прав на недвижимое имущество, ни на Марию Арефьеву, ни на Марию Тихую за последнее десятилетие не оформлено никакой недвижимости в Киеве.

При регистрации ФОПа Тихая указала в качестве места регистрации квартиру в Святошинском районе столицы. Это трехкомнатная квартира в типовой многоэтажке. В августе 2023-го мать "ведьмы", Светлана, получила наследство в размере 20% указанной квартиры.

Тихая относительно недавно начала активно давать интервью и комментарии медиа. В ее профиле в Instagram наряду с почти эротическими снимками можно увидеть кадры, сделанные в студии одного из телеканалов. К сожалению для клиентов Тихой, прогнозы "главной ведьмы", как и прогнозы ее коллег, не сбываются. В 2023-м она уверяла, что война закончится в 2024-м. Так ей ответили карты после разговора с мертвыми.

Пасынкова и ее политические прогнозы

Победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ (эта программа выпустила сотни "экстрасенсов", которые годами собирают средства с украинцев) Яна Пасынкова трудоустроила администратора и самостоятельно с потенциальными клиентами не общается.

Запись к "экстрасенсу" и 30 минут общения онлайн стоит 300 долларов (оплата в гривне на счет ФЛП – 12 600 грн). После коммуникабельной Тихой, которая во время короткого разговора успела прислать аж восемь голосовых сообщений, коммуникация с администратором Пасынковой напоминает чат-бот. Журналисту прислали несколько заранее написанных универсальных сообщений с условиями оплаты и стоимостью.

Пасынкова активно делится своими прогнозами и относительно военных действий, и относительно решений России, а также относительно последующих атак на города. А статус "победительница Битвы экстрасенсов" – билет в новостные ленты многих украинских СМИ.

Пасынкова отличается крайне смелыми и четкими прогнозами, которые все равно не сбываются. В январе прошлого года "экстрасенс" уверенно заявляла, что "видит" применение ядерного оружия в 2024-м. Мол, это может уничтожить население половины крупного города.

"К сожалению, я вижу, что ядерное оружие будет применено в 2024 году. Это произойдет возле воды. Оно будет использовано не в полную силу, но жизнь половины населения большого города оно может забрать. Ядерка будет использована не на территории Украины, где-то за ее пределами или на сопредельной территории. То есть на тех территориях, которые сейчас оккупированы россиянами", – заявила Пасынкова.

А в июне 2022-го Пасынкова заявляла, что война продлится 15 месяцев с начала полномасштабного вторжения (то есть должна была бы закончиться еще в 2023-м). Тогда "таролог" на всякий случай предупредила, что "картинка будет меняться".

Последние прогнозы Пасынковой напоминают оценки политолога-самоучки, который свои знания черпает из политических ток-шоу и многочисленных интервью "экспертов" на YouTube. За последние месяцы Пасынкова рассказывала:

что США продолжат поддерживать Украину и после выборов (речь идет о президентских выборах, на которых одержал победу Дональд Трамп). "Как они нас поддерживали - так и будут поддерживать", - заявляла "экстрасенс" в сентябре 2024-го.

что США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности. "Америка больше не заинтересована в обеспечении украинской и европейской безопасности", - рассказывала "таролог" после очередных заявлений Трампа в феврале 2025-го.

Пасынкова давно занимается "экстрасенсорикой" и продает свои услуги. При этом до 2022-го СМИ почти никогда не публиковали ее прогнозы. После начала полномасштабной войны женщина стали одной из самых популярных спикеров в ряде украинских медиа. И хотя прогнозы Пасынковой не сбиваются, ее комментарии продолжают распространять.

В январе 2022-го Пасынкова успела купить квартиру в Днепре, в 2021-м – приобрела небольшой дом в Буче. В мае 2024-го Пасынкова стала обладательницей еще одного дома в Буче площадью 108,6 кв.м. В собственности женщины автомобиль Land Rover Range Rover Evoque 2019 года (сейчас такой стоит около 33 тыс. долларов).

Стогнушенко и ее провальный прогноз

Еще одна выпускница "Битвы экстрасенсов" Ольга Стогнушенко свои услуги оценивает в 400 евро за 40 минут (или 16 тыс. грн). Если ежедневно она будет принимать по 8 клиентов, за 5 рабочих дней в неделю можно заработать 640 тыс. грн. А за месяц – 2,5 млн грн. Хотя на самом деле Стогнушенко, как и все ее коллеги, львиную долю рабочего времени тратят на многочисленные видео в YouTube, комментарии, многочисленные прогнозы. При этом не имеет значения, сбываются ли эти прогнозы – чем больше прогнозов, тем выше ценник на услуги.

Год назад Стогнушенко заявляла, что война продлится не более трех лет и обязательно закончится в 2024-м. "Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", – сказала Ольга Стогнушенко.

Экстрасенс готова отвечать на любые вопросы. Восемь месяцев назад она готовила зрителей к отключениям электроэнергии зимой (при том отключения были минимальными). "Много будет недовольных, блин, но пройдет", - озвучивала экстрасенс прогноз на зиму 2024/2025.

В прошлом году экстрасенс купила белый Nissan Qashqai 2023 г.в. Сейчас такой автомобиль стоит около 30 тыс. долларов.

Магазины и марафоны: как еще зарабатывают "маги"

OBOZ.UA обратился к десяти различным экстрасенсам, которые предлагают свои услуги и активно дают комментарии в СМИ. Большинство из них предлагают за час общения от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн.

"Экстрасенсы" не только продают прогнозы (которые чаще всего не сбываются), но и запускают марафоны, курсы, открывают онлайн-магазины. Еще одна медийная "экстрасенс" Елена Курилова в своем магазине продает "магические предметы" вроде мешка для неразменной купюры или расчески из Сандалового дерева. Что интересно, очень похожий на расческу, который продает Курилова за 1299 грн (без скидки было 2000 грн), на одном из маркетплейсов стоил всего 329 грн.

Консультация Куриловой стоит 6 тыс. грн за 30 мин. Если вместе с консультацией еще сделают "чистку" по видео (что именно почистят, помощница Куриловой не уточняла), то за это придется заплатить уже 12 тыс. грн. Однако это все равно значительно меньше, чем у большинства ее медийных коллег.

Курилова - опытный экстрасенс. Она не спешит публично делать громкие прогнозы. Кроме "магического предмета" у экстрасенсов можно купить курс и научиться "магии". Стоимость курса составляет от 2,7 тыс. до 15 тыс. грн в зависимости от того, насколько медийный "экстрасенс".

Абсолютно все "экстрасенсы", с публичным творчеством которых ознакомился OBOZ.UA, за время полномасштабной войны делали ошибочные прогнозы. Бесполезно надеяться, что эти "экстрасенсы" (или любые другие) могут без ошибок определить чье-то будущее.

Несколько недель назад под Киевом мужчина расстрелял своего соседа-военнослужащего и его тещу. Он обвинил своих жертв в смерти собаки, потому что об этом ему рассказал экстрасенс. При этом знакомые убийцы уверяют, что пес умер от энтерита (воспаление слизистой оболочки тонких кишок) и убитые соседи к болезни не причастны.

Руководствуясь советами "экстрасенсов" украинцы не только тратят деньги на сомнительные информационные услуги, но и позволяют вводить себя в заблуждение. И часто это мешает принимать взвешенные и трезвые решения и брать ответственность за свою жизнь на себя.