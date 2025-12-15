Обанкротившимся банкам можно не возвращать кредиты? Украинцам объяснили, что будет с их долгами

Украинцам, которые имеют оформленные банковские кредиты, следует помнить, что даже в случае, если их финучреждение признают неплатежеспособным, это не освободит их от выполнения обязательств по договору займа. Такие платежи должны выполняться в любом случае.

Об этом напомнили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в рамках просветительского проекта "ФинКульт". Финансовые эксперты отметили, что погашать кредитные обязательства важно как с точки зрения финансовой дисциплины, так и потому, что возвращенные средства направляются на погашение обязательств банка перед кредиторами.

Почему кредит продолжает действовать

После введения временной администрации все операции банка переходят под управление Фонда гарантирования вкладов. Поэтому все кредиты продолжают действовать, а проценты начисляются в соответствии с договором.

Как погашается кредит

Пока банковскую лицензию не отозвали (до начала ликвидации банка) – оплачивается по реквизитам, предусмотренным договором.

После отзыва лицензии – на накопительный счет в НБУ. Реквизиты будут опубликованы на сайте неплатежеспособного банка и Фонда гарантирования вкладов.

Если заемщик не может погашать кредит

Для этого существует возможность реструктуризации задолженности. Клиент (от ФОПов до крупного бизнеса) может обратиться в неплатежеспособный банк с заявлением об изменении графика или условий погашения. Это позволит:

уменьшить финансовую нагрузку;

сохранить положительную кредитную историю;

избежать судебных процессов, арестов имущества и счетов;

предотвратить продажу прав требования и риск потери бизнеса.

"Для предпринимателя, который оказался с кредитом в неплатежеспособном банке, ключевое – действовать проактивно: продолжать погашение, следить за реквизитами и при необходимости обращаться за реструктуризацией. Это реальный инструмент сохранения бизнеса и финансовой стабильности в условиях неопределенности", – отмечают в ФГВФЛ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине взыскали 1,1 млн долгов на общую сумму 15,11 млрд грн. В то же время еще около 400 тыс. долговых производств были закрыты из-за невозможности взыскать деньги.

