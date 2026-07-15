Новые 2000 гривен попали в скандал еще до выпуска: почему НБУ меняет дизайн купюры

Хотя в Украине новую купюру номиналом 2000 гривен ещё официально не выпустили в обращение, Национальному банку Украины (НБУ) придётся изменить ее дизайн. Причиной стало использование в оформлении банкноты пиратского шрифта, основанного на кириллическом дизайне, созданном россиянкой.

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О соответствующем решении сообщили в самом Нацбанке. Там уверяют, что внесение изменений не повлияет на сроки ввода банкноты в обращение – как и было анонсировано ранее, это произойдет 4 сентября.

Что решили в Нацбанке

В НБУ подчеркивают, что использованный шрифт был создан художниками НБУ. Впрочем , в банке все же признали сходство надписи номинала банкноты со шрифтом российского происхождения.

"Для Национального банка Украины неприемлема даже ассоциация элементов дизайна банкноты, посвященной Василию Стусу, с работой гражданки страны-агрессора", – заверили в финрегуляторе.

Учитывая это, в Национальном банке решили обновить стилистику надписи номинала новой банкноты. Таким образом, новое графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script.

"Мы не будем вступать в графологические дискуссии – у Национального банка есть лицензия ( на использование шрифта. – Ред.), и юридически вопросов здесь нет. Но для нас важен вопрос ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора – самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила Россия", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пишный.

Скандал вокруг новой купюры номиналом 2000 грн

На самом деле, купюра номиналом 2000 гривен – не единственная, где используется "российский" шрифт. Дискуссия об использовании пиратского шрифта Нацбанком ведется с 2019 года, когда НБУ выпустил новую банкноту номиналом 1000 грн.

Как напомнил украинский дизайнер Богдан Гдаль, речь идет о шрифте Bickham Script с пиратской кириллизацией, созданной россиянкой Александрой Гофман. Нелегальная адаптация имеет характерные визуальные недостатки: несоответствие форм ярко проявляется в букве "в" в слове "гривен".

Тогда НБУ пообещал провести конкурс на разработку дизайна, чтобы избежать подобных случаев, но этого не произошло.

Как уже сообщал OBOZ.UA, появление в Украине новой банкноты номиналом 2000 грн с портретом Василия Стуса не означает, что НБУ "запустил печатный станок" или начал бесконтрольно увеличивать количество денег в экономике. Новые купюры заменят банкноты других номиналов и не повлияют на инфляцию.

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