Норвегия заплатит каждому беженцу, который согласится вернуться в Украину: какую сумму выдают 

Норвегия платит 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов) каждому гражданину украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в их стране и готов вернуться в Украину. Деньги дают тем, кто готов купить билет в Украину и сразу же вернуться домой.

Об этом говорится в заявлении Норвежского иммиграционного управления. "Вы не можете получить пособие на репатриацию, если вы являетесь гражданином Норвегии. Какая поддержка вам будет оказана? 17 500 норвежских крон наличными для возвращения домой и восстановления в Украине. UDI не может помочь вам с транспортом в Украину", – отмечают в ведомстве.

Чтобы получить деньги, нужно подтвердить возвращение домой (документы, билеты), описать маршрут. "В этих билетах должно быть указано, что какой бы вид транспорта вы ни использовали, он доставит вас как можно ближе к конечному пункту назначения", – отмечают в организации.

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Также нужно оформить Уведомление о переезде (Переезд из Норвегии):

Копия уведомления о переезде (выезде из Норвегии) с подтверждением или печатью из Государственного регистра народонаселения (Folkeregisteret)/налоговой инспекции.

Подтверждение от NAV, муниципалитета или государственного учреждения о том, что было подано уведомление о переезде

Цифровая квитанция из Налоговой администрации Норвегии (Skatteetaten), подтверждающая, что было подано уведомление о переезде.

Дети в возрасте до 18 лет должны подавать заявление вместе с родителями. Если с ребенком путешествует только один из родителей, другой родитель в Норвегии должен предоставить письменное подтверждение того, что он или она согласны с этим.

OBOZ.UA сообщал ранее о том, что после проверки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Украине было прекращено выплаты более 140 тыс. человек, которые не отвечали указанным критериям. Это снизило расходы госбюджета страны на 400 млн грн в месяц.

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