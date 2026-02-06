"Никого это не интересует – плати": украинка раскрыла недостатки жизни в Германии, высасывающие деньги

Вопреки тому, что после начала полномасштабной войны самое большое количество беженцев из Украины выбрали своим новым домом именно Германию, в этой стране приходится постоянно переплачивать. Из-за местных правил пользователи вынуждены платить больше за интернет, спортзал и оформление документов.

Об этом заявила украинка Наталья (@mamasita_ua_leipzig), которая живет в Лейпциге. "Как бы я в Германии не экономила, но я постоянно переплачиваю", – объясняет она.

Интернет

"Интернет – 60 евро в месяц. Я считаю, что это дорого", – жалуется украинка.

Кроме цены, Наталья недовольна качеством услуги. Она объясняет, даже при скорости 1000 Мбит/с предоставляемый немецкими провайдерами интернет:

не достает до спальни ;

; время от времени просто "отваливается" и пропадает.

Причем компания-поставщик никак не может решить этот вопрос. Ситуация не стала глобально лучше даже после смены провайдера

Тренажерный зал

Блогерка отметила, что в некоторых немецких спортзалах приходится оплачивать ежемесячный абонемент, даже если в него не ходишь. По словам Натальи, от этого ее не уберегла даже травма голеностопа.

"Я каждый месяц плачу деньги. Хожу, не хожу – а платить обязана, потому что контракт. Даже когда у меня была травма голеностопа, и мне доктор запретила (сказала в ближайшие 2 месяца не нужно заниматься, нельзя заниматься), у меня была справка, и никого это не интересует – плати", – объснила женщина.

Бюрократия

Бюрократия, которой так известна Германия, реально бьет по карману обычных граждан. Требования к документам для легализации украинцев в стране может влететь в копеечку.

"В Германии мы столько денег потратили на переводы документов: апостиль, апостиль на апостиль, и отправляли в Украину документы, чтобы там поставили апостиль, потом привозили документ сюда, платили "Новой почте", – вспоминает Наталья.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, біженці з України можуть зіткнутися з перешкодами в інтеграції в Німеччині. В країні фактично зупинився прийом на нові мовні курси для мігрантів – Закон про проживання надає українцям право їх відвідувати.

