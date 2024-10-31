Некоторым украинцам следует обновить важный документ: какие причины

Водителям, получившим удостоверение до 2013 года, рекомендуется обновить документ для полного доступа к электронным услугам МВД. Обновление данных и цифрового фото повысит удобство использования сервисов и обеспечит доступ к онлайн-функциям.

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Об этом сообщил заместитель начальника отдела по внедрению электронных услуг управления организации регистрационной деятельности и допуску водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Роман Бациц в интервью СМИ. Этот вопрос приобретает актуальность в связи с развитием электронных услуг и возможностью осуществления многих операций через цифровые платформы, такие как Действие или кабинет водителя.

Согласно информации, предоставляемой МВД, реестр водительских удостоверений функционирует с 2013 года, но документы, выданные по сей день, не всегда содержат все необходимые данные для полноценного взаимодействия с онлайн-сервисами. Бациц объясняет, что удостоверения, полученные 10-20 лет назад, имеют устаревшие данные, поэтому пользователи не всегда могут получить полный спектр услуг онлайн. Больше всего неудобств возникает из-за отсутствия отцифрованного фото водителя в базе данных, что делает невозможным использование определенных функций.

Отцифрованное фото является обязательным элементом для подтверждения личности. Если у водителя есть биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт), фото можно получить из Единого демографического реестра, но только через приложение Действие. В таких случаях, если при попытке заказать услугу через кабинет водителя возникает ошибка, пользователю следует обратиться к другой онлайн-платформе.

В некоторых случаях замена старого удостоверения возможна даже без визита в сервисный центр – достаточно воспользоваться приложением Действие. Это особенно полезно для водителей, проживающих в отдаленных регионах или не имеющих возможности лично обратиться в отделение МВД. Однако для успешного обмена документа необходимо, чтобы в реестре были доступны обновленные личные данные, включая фотографии. Если отцифрованное фото в базе нет, система не сможет подтвердить личность водителя и процесс обмена не будет завершен.

Отметим, что до 29 марта 2011 года в водительских удостоверениях не указывался срок их действия, тогда как новые удостоверения выдаются со сроком годности 30 лет. В случае с водительскими удостоверениями, выданными впервые, срок их действия составляет всего 2 года, после чего требуется обновление. Такая практика позволяет МВД регулярно обновлять базу данных водителей и поддерживать актуальность информации.

Дополнительно следует отметить, что с 1 ноября 2024 г. в Украине запланировано уменьшение ограничения скорости до 50 км/ч на дорогах всех городов. Эти нововведения были объявлены первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции Алексеем Белошицким и преследуют цель повысить безопасность на дорогах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС решил оградить своих производителей от "несправедливых субсидий" китайских автопроизводителей, введя пошлины на их продукцию. Пошлины будут достигать 35,3% в зависимости от поставщика.

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