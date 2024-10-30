ЕС ввел рекордные пошлины на импорт китайских электромобилей: какие причины и сколько придется платить

ЕС решил оградить своих производителей от "несправедливых субсидий" китайских автопроизводителей, введя пошлины на их продукцию. Пошлины будут достигать 35,3% в зависимости от поставщика.

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Об этом пишет Finance24. Основным основанием для введения таможенной пошлины стало расследование Европейской комиссии (ЕК), которое выявило существенную государственную поддержку китайских производителей электромобилей.

Результаты свидетельствуют о значительном финансировании китайским правительством своих компаний в этой сфере. Пекин обеспечивает выгодные условия для производства, что позволяет китайским предприятиям предлагать электромобили по более низким ценам по сравнению с их европейскими конкурентами. Это не только усугубляет их позицию на глобальном рынке, но и угрожает экономическим интересам ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что "честная рыночная практика должна основываться на равных условиях", подчеркнув, что ЕС поддерживает здоровую конкуренцию, но не будет отдавать предпочтение тем, кто получает несправедливые субсидии. Решение ЕС вызвало неоднозначную реакцию внутри Союза.

Некоторые страны, включая Германию, выступили против тарифов, опасаясь обострения отношений с Китаем и возможной эскалации торгового конфликта. Представители германской автомобильной индустрии также выразили обеспокоенность. Президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер заявила, что дополнительные пошлины являются "шагом назад для свободной торговли", ведь они могут привести к потере рабочих мест и снижению уровня роста в Европе.

Среди 27 стран ЕС, десять государств, включая Францию, Италию и Польшу, поддержали повышение тарифов, тогда как пять стран выступили против этого решения, включая Германию, Словакию и Венгрию. Остальные 12 государств воздержались. Несмотря на внутренние разногласия, ЕС все же решил принять решение, ориентируясь на защиту своих экономических интересов.

Пекин подверг критике решение ЕС, заявив, что дополнительные пошлины являются "несправедливой и протекционистской практикой". Китай подал официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), что свидетельствует о серьезности угрозы обострения торговой напряженности. Пекин также объявил о возможности введения соответствующих мер против европейских продуктов. К примеру, в октябре Китай ввел временные пошлины на коньяк из ЕС и начал расследование субсидирования европейских продуктов, в том числе молочных и мясных товаров.

Также, кроме пошлин на электромобили, Евросоюз рассматривает вопросы китайских субсидий для других экспортных отраслей, таких как солнечные панели и ветровые установки. Это может привести к дальнейшим санкциям и увеличению торговых ограничений.

Не только ЕС, но и другие страны, такие как США и Канада, уже ввели пошлины на китайские электромобили. К примеру, тарифы США и Канады достигают 100%, что демонстрирует масштабность противостояния и уровень беспокойства от экспансии китайских производителей на глобальном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за три квартала 2024 года (январь-сентябрь) в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей. Что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой стала RENAULT Duster – таких автомобилей было куплено 5 060 штук, что на 24,8% превысило предыдущий показатель.

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