Некоторым добровольцам значительно увеличат выплаты: кто будет получать до 300 тыс. грн

Украина увеличила единовременную выплату иностранным добровольцам, поступающим на военную службу, со 130 до 300 тысяч гривен, чтобы сделать службу в Иностранном легионе более привлекательной. Кроме того, отбор и сопровождение иностранцев теперь будет осуществлять специализированная рекрутинговая компания, которая будет проверять кандидатов и отвечать за весь процесс их оформления на службу.

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Об этом заявили премьер-министр Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Василий Шкураков во время часа вопросов к правительству. Одним из главных изменений стало существенное повышение единовременной выплаты для иностранных военнослужащих.

Если раньше она составляла 130 тысяч гривен, то теперь ее размер увеличен до 300 тысяч гривен. По словам Свириденко, такое решение призвано сделать службу в Иностранном легионе более привлекательной для добровольцев из разных стран мира.

Она отметила, что Украина заинтересована в формировании сильного и профессионального Иностранного легиона, который будет готов принимать активное участие в боевых действиях против российской агрессии. В то же время правительство стремится расширить масштабы системы, которая существовала ранее, но не носила комплексного и системного характера.

Рекрутинг доверят профессиональной компании

Помимо финансовых стимулов, власти полностью меняют процедуру набора иностранных добровольцев. Для этого планируется привлечь специализированную рекрутинговую компанию, которая будет сопровождать кандидатов на всех этапах — от поиска потенциальных добровольцев в разных странах до оформления необходимых документов и прохождения военно-медицинской комиссии.

Фактически компания будет отвечать за весь процесс подготовки иностранца к поступлению на военную службу, что должно сделать отбор более профессиональным и прозрачным. Как пояснил Шкураков, Министерство обороны не полностью удовлетворено результатами нынешней системы рекрутинга.

Одной из причин стали случаи дезертирства среди иностранных военнослужащих. Именно поэтому правительство решило сделать отбор кандидатов более тщательным еще до их прибытия в Украину.

В ходе проверки особое внимание будет уделяться состоянию здоровья добровольцев, их физической подготовке, соответствию требованиям военной службы и мотивации. Если после прохождения военно-врачебной комиссии кандидат будет признан негодным к службе, рекрутинговая компания будет обязана организовать его возвращение в страну происхождения. Такой механизм должен сократить расходы государства и обеспечить более эффективное использование ресурсов.

Какие дополнительные выплаты получают военнослужащие

Параллельно правительство сохранило систему дополнительных вознаграждений для украинских военных, участвующих в боевых действиях. В частности, военнослужащие и в дальнейшем могут получать до 100 тысяч гривен в месяц за непосредственное участие в боях или выполнение мероприятий по обеспечению обороны Украины.

Также постановлением предусмотрен ряд единовременных выплат за выполнение отдельных боевых задач. В частности, 170 тысяч гривен будут выплачивать военным, выполняющим задачи на линии боевого столкновения в районе действий подразделений первого эшелона обороны или наступления, а также на временно оккупированных территориях и отдельных участках территории России. За выполнение боевых задач в районе действий подразделений первого эшелона до ротного опорного пункта предусмотрено вознаграждение в размере 70 тысяч гривен.

Кроме того, правительство установило дополнительные выплаты за результативные боевые действия. За штурмовые операции по возвращению позиций, захваченных российскими диверсионными или инфильтрационными группами, военные будут получать по 20 тысяч гривен за каждые сутки участия. За штурм и захват позиций противника на линии боевого столкновения или в глубине обороны российской армии предусмотрено по 40 тысяч гривен в сутки.

Отдельно установлено вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за каждого взятого в плен российского военнослужащего. Эта сумма будет распределяться между всеми участниками операции. Также по 15 тысяч гривен будут выплачивать за каждого уничтоженного военнослужащего РФ в стрелковом или рукопашном бою при наличии видеоподтверждения.

Дополнительно по 50 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, выполняющие боевые задачи на пунктах управления военного командования и в штабах, осуществляющих оперативное руководство подразделениями в районах ведения боевых действий.

Для военных инструкторов также предусмотрены отдельные ежемесячные доплаты — от 15 до 30 тысяч гривен в зависимости от должности. Еще 10 тысяч гривен в месяц будут выплачивать отдельным категориям военнослужащих в соответствии с условиями постановления правительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине меняется система уплаты военного сбора. С 1 июля средства будут направляться непосредственно в специальный фонд Государственного бюджета Украины для выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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