Некоторые украинцы смогут бесплатно учиться в автошколах: кто именно и в каких городах работает программа

Государство будет компенсировать стоимость обучения в автошколах ветеранам, их семьям и семьям погибших военных. Программа уже работает в семи городах и будет расширяться, что поможет тысячам украинских защитников стать мобильнее и независимее.

Видео дня

Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская. Вопрос доступности водительских курсов для ветеранов и лиц с инвалидностью всегда был актуален, поскольку получение водительского удостоверения открывает новые возможности для самостоятельного передвижения, трудоустройства и социальной адаптации.

Кого касается эта программа

защитников и защитниц Украины, получивших инвалидность в результате войны;

участников боевых действий;

членов семей погибших военнослужащих.

Где уже работают адаптированные автошколы

Киевская область (с. Вита-Почтовая);

(с. Вита-Почтовая); Львов;

Одесса;

Днепр;

Кропивницкий;

Кривой Рог;

Каменец-Подольский.

В некоторых из этих заведений можно пройти обучение с переводом на жестовой язык. Елена Зеленская отмечает, что эта инициатива не только поможет ветеранам получить новые возможности, но и станет примером для других автошкол.

"Эта инициатива стала примером для других автошкол, которые также начали готовиться к обучению людей с инвалидностью. В настоящее время таких заведений четыре. Они работают, пользуясь опытом и следуя рекомендациям МВД. Вскоре планируют открыть еще несколько", – отметила она.

Обучение в автошколах – это не просто получение водительских навыков. Это возможность для ветеранов стать независимыми, самостоятельными и уверенными в своих силах.

Уже сейчас идет работа над открытием новых адаптированных автошкол в разных регионах Украины. Государство обеспечит компенсацию расходов на обучение, чтобы сделать его доступным для всех ветеранов. Водительское удостоверение поможет ветеранам в трудоустройстве – это станет дополнительным преимуществом при поиске работы.

"Это не просто поддержка – это о равенстве. Чтобы защищавшие нашу страну могли быть самостоятельными и независимыми", – подчеркнула Елена Зеленская.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили бета-тестирование получения через портал Дія статуса лица с инвалидностью в результате войны. Также начали тестировать предоставление через этот портал статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!