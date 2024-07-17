Некоторые украинцы получат первоочередное право на компенсацию за уничтоженное войной жилье: кого касается

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №11028, который предоставляет некоторым категориям внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) право на приоритетное получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. "За" – 290 голосов.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будет иметь ряд категорий ВПЛ:

достигшие пенсионного возраста;

содержащие ребенка в возрасте до шести лет;

содержащие двоих несовершеннолетних детей;

содержащие ребенка с инвалидностью;

воспитывающие без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

являющиеся лицами с инвалидностью ІІІ группы.

Кроме того, отметил он, в первом чтении также был принят законопроект №11281 по обеспечению жилищных прав внутри перемещенных лиц. Предусматривающий "создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания внутри перемещенных лиц".

Компенсации за разрушенное войной жилье получит больше украинцев

Ранее же в Украине заметно изменили систему компенсаций за разрушенное и поврежденное из-за войны жилье по программе єВідновлення. Теперь ее действие расширили на прифронтовые территории и районы активных боевых действий.

Так, украинцы, чьи поврежденные или разрушенные дома расположены на прифронтовых территориях и территориях активных боевых действий тоже смогут получать компенсации. С учетом ситуации безопасности комиссии на местах смогут проводить обследование уничтоженных и поврежденных объектов.

При этом остается важное условие – на такой территории должны функционировать государственные электронные информационные ресурсы. Как объяснила OBOZ.UA глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, запуск программы єВідновлення для жилья на территориях активных боевых действий, долгое время откладывался из-за сложности организации работы комиссий, которые подтверждают повреждение или уничтожение жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотни украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные о жилье в Государственный реестр прав.

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