Налог на землю иногда можно не платить: для кого есть льготы и как их получить

В Украине уплата земельного налога обязательна для большинства граждан, но определенные категории, в частности пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, имеют право на льготы. Увольнение также распространяется на земельные участки в определенных пределах или с особыми условиями, такими как временная оккупация или опасность загрязнения.

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Об этом рассказала юрист Лариса Кись в комментарии СМИ. Форма налога зависит от назначения земли: это может быть налог на землю или арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной или коммунальной собственности.

Однако существуют определенные категории граждан и земельных участков, подпадающих под освобождение от уплаты этого налога. По нормам Налогового кодекса Украины, освобождение от уплаты земельного налога распространяется на следующие категории физических лиц:

лица с инвалидностью первой и второй;

пенсионеры по возрасту;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

ветераны войны;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Эти льготы предоставляются в зависимости от категории граждан и определенных границ использования земельных участков. Освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки с разными видами использования в пределах следующих предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

– до 2 гектаров; для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок):

(приусадебный участок): в селах – до 0,25 гектара;

в поселках – до 0,15 гектара;

в городах – до 0,10 гектара.

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

– до 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 гектара;

– до 0,01 гектара; для ведения садоводства – до 0,12 гектара.

Если физическое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного типа использования, общая площадь которых превышает эти нормы, оно должно до 1 мая подать заявление для выбора конкретных участков, на которые будет распространяться льгота. Также есть особые условия освобождения от налога:

временно оккупированные территории: владельцы земельных участков на этих территориях освобождены от уплаты налога;

загрязненные или непригодные к использованию участка: если сельские, поселковые или городские советы приняли решение об установлении льгот из-за потенциальной опасности загрязнения взрывоопасными предметами, налог не уплачивается;

если сельские, поселковые или городские советы приняли решение об установлении льгот из-за потенциальной опасности загрязнения взрывоопасными предметами, налог не уплачивается; аренда земельных участков плательщиками единого налога четвертой группы: при передаче таких участков в аренду освобождение от налога действует на период применения единого налога.

Кис обращает внимание, что граждане, отнесенные к категории 4 (пострадавшие от Чернобыльской катастрофы), не имеют права на льготы по уплате земельного налога. Кроме того, любые изменения в пользовании земельными участками необходимо заранее оформлять через соответствующие органы контроля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизились цены на землю сельского назначения. В ноябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 50 475 грн, что почти на 2 000 грн ниже октябрьской стоимости.

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