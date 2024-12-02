В Украине переписали цены на землю: какая теперь стоимость гектара

В Украине снизились цены на землю сельхознаначения. В ноябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 50 475 грн, что почти на 2 000 грн ниже октябрьской стоимости.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла более чем на 5 200 грн – в январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 229 грн.

В целом же в 2024 году дороже всего земля стоила в октябре – в среднем 52 426 грн. А вот дешевле всего – в феврале, средние 42 806 грн за гектар.

Где земля самая дорогая

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 26 806 до 171 432 грн. Т.е., стоимость 1 га в самой дорогой области равняется 6,4 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 171 432 грн. За ней идут:

Киевская – 107 964 грн;

Львовская – 82 779 грн.

Где цены на землю самые низкие

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Запорожской области – в среднем, 26 806 грн/га. А кроме того, в:

Черниговской – 29 196 грн;

Сумской – 29 739 грн.

Земли стали продавать меньше

В то же время, в ноябре объемы продажи сельхохземли значительно упали. По данным аналитиков за этот месяц, было продано лишь 10 926 га, что сразу на 14 406 га меньше, чем месяцем ранее.

При этом ноябрь стал месяцем с наименьшим показателем за весь 2024 год. Больше всего же земли было продано в апреле – 22 595 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий.

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