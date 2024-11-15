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Некоторые украинцы могут получить до 5 тыс. грн: кто именно и какие условия

Дарина Герцева
Личные финансы
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Кто из украинцев может рассчитывать на дополнительную финансовую помощь

В Украине планируют внедрить выплаты по 4 500 гривен для самых уязвимых категорий граждан, в частности, малообеспеченных, многодетных семей и лиц с инвалидностью. Для пенсионеров размер пособия будет зависеть от страхового стажа с учетом процентного расчета.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи". Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто ее больше нуждается в условиях экономических вызовов.

Согласно новому проекту, помощь будет доступна для определенных категорий граждан. А именно:

  • малообеспеченные семьи;
  • многодетные семьи;
  • одинокие матери;
  • внутренне перемещенные лица (переселенцы);
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, получающие временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно;
  • граждане, не имеющие права на пенсию.

Для получения выплаты заявление должен подать член семьи, получающий один из видов государственной помощи, указанных выше. Важно подчеркнуть, что назначение выплат осуществляется на основании желания лица – то есть помощь является добровольной и не требует автоматического начисления. Распределение помощи будет происходить по следующему принципу:

  • 100% базовой величины (4 500 грн) будет предоставлен первому члену семьи, который является уполномоченным получателем;
  • 70% от базовой величины будет выплачиваться каждому следующему члену семьи.

Особое внимание в программе уделено пенсионерам. Размер дополнительной выплаты для лиц, получающих пенсию по возрасту, зависит от страхового стажа:

  • лица со стажем менее 10 лет получат 53% от базовой величины пособия;
  • пенсионеры со стажем от 10 до 20 лет – 62%;
  • от 20 до 30 лет – 70%;
  • более 30 лет стажа – 88%.

Проект постановления уже подготовлен Министерством социальной политики и ожидает рассмотрения Кабинета Министров Украины. Цель новой инициативы – оказать поддержку гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и нуждающихся в дополнительных финансовых ресурсах для покрытия основных потребностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовала новая волна денежной помощи от ВПП ООН, охватывающая пенсионеров, лиц без права на пенсию, взрослых и детей с инвалидностью на прифронтовых территориях. Размер выплат зависит от разницы между 3250 грн и уже получаемой социальной помощью.

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