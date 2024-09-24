Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Японии: сколько платят

Украинцы осенью 2024 могут получить до 11 тыс. грн денежной помощи от японской организации "Peace Winds Japan". Программа направлена на поддержку уязвимых категорий населения в Запорожской области, в том числе семей с низким доходом, лиц с инвалидностью, многодетных семей и переселенцев.

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Об этом сообщил Благотворительный фонд "Право на защиту". Программа "Денежная помощь для уязвимых категорий населения на юго-востоке Украины" ориентирована на домохозяйства, проживающие на территориях, где военные действия продолжались в течение последних четырех месяцев, или на переместившиеся в Запорожскую область более 30 дней назад.

Ключевым критерием является то, что семьи имеют низкий доход – не более 6320 грн на одного члена домохозяйства. В то же время помощь оказывается только тем, кто еще не получал финансовую помощь от международных организаций за последние три месяца. Домохозяйства должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:

семью возглавляет один из родителей (супруг/женщина);

в семье есть лицо с инвалидностью;

есть беременная женщина или ребенок до одного года;

приемные родители или опекуны;

дети до четырех лет включительно;

трое и больше детей в семье;

лицо с хроническими или орфанными заболеваниями;

пожилой человек (60+).

За шесть месяцев действия программы уже помогли 994 людям, поддержав 388 переместившихся в Запорожскую область домохозяйств. Финансовая помощь определена в соответствии с рекомендациями Международной рабочей группы в сфере предоставления многоцелевой денежной помощи.

Каждый участник программы может получить 3,6 тыс. грн. в месяц в течение трех месяцев, что в общей сложности составит 10,8 тыс. грн. на человека. Выплаты будут производиться единовременно, сразу через три месяца, через банковские счета, предоставленные при регистрации. Особым условием является то, что деньги для несовершеннолетних, инвалидов или недееспособных лиц получат официальные представители, такие как родители, опекуны или попечители, на основе предоставленных документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, минимальное пособие по безработице в Украине планируют повысить до 3 000 грн с 1 октября 2024 года для имеющих страховой стаж и внутренне перемещенных лиц. Для людей без стажа размер выплат останется на уровне 1500 грн.

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