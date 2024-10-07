Украинцы могут выйти на пенсию до 60 лет: кто именно и при каких условиях

Право на досрочную пенсию по возрасту в Украине имеют люди с определенными социальными или медицинскими показателями, а также работники тяжелых профессий. Оформление пенсии происходит через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при наличии необходимых документов и страхового стажа.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", отдельные группы людей имеют возможность выйти на пенсию досрочно по возрасту.

Категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию

Досрочную пенсию могут получить определенные категории граждан. А именно:

лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики: эти люди могут выйти на пенсию по достижении 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин при наличии 20 лет страхового стажа для мужчин и 15 лет для женщин;

эти люди могут выйти на пенсию по достижении 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин при наличии 20 лет страхового стажа для мужчин и 15 лет для женщин; лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) или лица с инвалидностью с детства I группы: мужчины могут выйти на пенсию по достижении 50 лет, женщины – после 40 лет. Они должны иметь не менее 15 лет страхового стажа для мужчин и не менее 10 лет для женщин;

матери пяти или более детей, матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей: эти женщины могут получить пенсию по достижении 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Им также предоставляется право на пенсию при воспитании ребенка до 6 лет;

эти женщины могут получить пенсию по достижении 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Им также предоставляется право на пенсию при воспитании ребенка до 6 лет; военнослужащие и участники боевых действий: лица, имеющие статус участников боевых действий или ставшие инвалидами в результате войны, могут выйти на пенсию по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Страховой стаж должен составлять 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

лица, имеющие статус участников боевых действий или ставшие инвалидами в результате войны, могут выйти на пенсию по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Страховой стаж должен составлять 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин; члены семей погибших ветеранов войны (жены/мужчины, которые не женились повторно, и дети, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия): им предоставляется право на пенсию после 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии 25 лет страхового стажа у мужчин и 20 лет у женщин;

лица, потерявшие работу из-за изменений в организации производства: если работник потерял работу из-за ликвидации, реорганизации, банкротства или сокращения штата, и ему остается не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, он имеет право на досрочную пенсию при наличии необходимого страхового стажа и регистрации в службе занятости;

если работник потерял работу из-за ликвидации, реорганизации, банкротства или сокращения штата, и ему остается не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, он имеет право на досрочную пенсию при наличии необходимого страхового стажа и регистрации в службе занятости; лица, потерявшие работу из-за состояния здоровья: если трудовой договор расторгнут из-за выявления несоответствия состояния здоровья работника требованиям должности, и работнику осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, он может претендовать на досрочную пенсию.

Досрочная пенсия по особым профессиям

Кроме социальных категорий, имеющих право на досрочную пенсию, в Украине существуют профессии, позволяющие выйти на пенсию раньше. Это работники с тяжелыми и вредными условиями труда. Они делятся на две группы:

список №1 – особо тяжелые условия труда;

В него входят профессии, связанные с чрезвычайно вредными условиями труда. Для этой категории пенсия предоставляется мужчинам после 50 лет при наличии 25 лет стажа (из них не менее 10 лет во вредных работах) и женщинам после 50 лет при наличии 20 лет стажа (из них не менее 7 лет на вредных работах).

список №2 – тяжелые условия труда.

Этот список охватывает профессии с тяжелыми, но менее вредными условиями труда. Мужчины могут выйти на пенсию по достижении 55 лет при наличии 30 лет стажа (из них 12 лет на вредных работах), а женщины - после 55 лет при наличии 25 лет стажа (из них 10 лет на вредных работах).

Как оформить досрочную пенсию

Процедура оформления досрочной пенсии в Украине достаточно проста. Для этого необходимо обратиться в органы ПФУ или воспользоваться порталом электронных услуг. Основные документы для оформления включают в себя:

заявление на получение пенсии;

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие право на досрочную пенсию (статус инвалидности, участие в боевых действиях);

подтверждение страхового стажа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине объявили о запуске пенсионной реформы в Украине с 1 июля 2025 года, а также презентован новый вебпортал социальных услуг и программа Потенциал. Реформа предполагает переход к накопительной пенсионной системе, которая станет эффективной только через 20-30 лет.

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