В Украине уже скоро стартует пенсионная реформа: эксперт рассказал, что готовят украинцам

В Украине объявили о запуске пенсионной реформы в Украине с 1 июля 2025 года, а также презентован новый вебпортал социальных услуг и программа Потенциал. Реформа предполагает переход к накопительной пенсионной системе, которая станет эффективной только через 20-30 лет.

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О деталях реформы рассказал эксперт по пенсионным вопросам журналист Сергей Коробкин. Министерство социальной политики Украины провело Глобальный цифровой социальный форум с участием иностранных экспертов и представителей международных организаций. Министерство социальной политики представило несколько важных новаций во время форума:

запуск пенсионной реформы: дата ее начала – 1 июля 2025 года. Эта реформа предполагает переход к накопительной пенсионной системе, которая, по прогнозам, должна показать свою эффективность только через 20-30 лет;

дата ее начала – 1 июля 2025 года. Эта реформа предполагает переход к накопительной пенсионной системе, которая, по прогнозам, должна показать свою эффективность только через 20-30 лет; вебпортал социальных услуг: это новый онлайн-ресурс, на котором украинцы смогут заказывать около 20 различных социальных услуг, в частности, уход за человеком, натуральную помощь и сопровождение во время инклюзивного обучения;

это новый онлайн-ресурс, на котором украинцы смогут заказывать около 20 различных социальных услуг, в частности, уход за человеком, натуральную помощь и сопровождение во время инклюзивного обучения; Программа есть Потенциал: эта программа направлена на повышение возможностей и развития социальных инициатив, однако многие эксперты, включая Коробкина, скептически относятся к ее реальной эффективности из-за отсутствия конкретных данных.

Сергей Коробкин оценил форум критично, отметив, что Министерство соцполитики больше занимается саморекламой, чем реальными достижениями. По его словам, формат таких мер вызывает вопросы по их целесообразности и затратам.

Коробкин также выразил сомнения относительно успешности пенсионной реформы, в частности из-за финансовых затруднений. Он отметил, что реформа потребует значительных ресурсов, о которых пока нет информации в бюджете на следующие годы. Кроме того, эксперт подчеркнул, что даже если накопительная система заработает, результаты будут ощутимы только через десятки лет.

Одним из самых больших вызовов реформы, по мнению Коробкина, является финансирование. Внедрение накопительной и бальной систем потребует значительных средств, но в проекте бюджета на 2025 год нет четких показателей финансирования этих реформ.

В заключение Коробкин отметил, что заявления Министерства соцполитики о поддержке всех нуждающихся звучат слишком оптимистично на фоне нынешней демографической и экономической ситуации. Он подчеркнул, что если речь идет о реальной социальной поддержке, то ее реализация в текущих условиях выглядит фантастической.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ряд СМИ со ссылкой на публикацию одного из региональных отделений Государственной налоговой службы сообщил о введении налога на пенсии в размере 15%. На самом же деле это публикация 2015 года, а все налоги на пенсии упразднены еще четыре года назад.

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