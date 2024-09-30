Пенсию в 60 лет получат не все: кто и когда выйдет на заслуженный отдых в Украине. Таблица

Право на пенсию по возрасту в Украине имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Конкретный год выхода на пенсию определяется не только годом рождения, но и приобретенным страховым стажем – количеством лет, в течение которых человек был официально трудоустроен и платил взносы.

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Однако в системе выхода на пенсию по возрасту есть ряд важных нюансов. OBOZ.ua разобрался, когда и кто приобретает право на пенсию в 2024 году и что будет в ближайшие годы.

Так, требования к стажу меняются каждый год. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа. В 2025 году потребуется уже 32 года, в 2026-м – 33 года, и так до 2028-го, когда количество необходимого стажа достигнет 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше. А минимальное количество стажа – для выхода на пенсию в 65 – остается неизменным, это 15 лет.

Пенсионный возраст в Украине и требования к стажу: таблица

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Таким образом, по дате рождения можно сосчитать собственный возраст выхода на пенсию. Конечно, также следует учитывать и стаж.

Таблица выхода на пенсию по годам рождения

Год рождения Год ухода на пенсию в 60 лет (при наличии необходимого стажа) Год ухода на пенсию в 63 года (при наличии необходимого стажа) Год ухода на пенсию в 65 лет (с минимальным стажем 15 лет) 1964 2024 2027 2029 1965 2025 2028 2030 1966 2026 2029 2031 1967 2027 2030 2032 1968 2028 2031 2033 1969 2029 2032 2034 1970 2030 2033 2035 1971 2031 2034 2036 1972 2032 2035 2037 1973 2033 2036 2038 1974 2034 2037 2039 1975 2035 2038 2040 1976 2036 2039 2041 1977 2037 2040 2042 1978 2038 2041 2043 1979 2039 2042 2044 1980 2040 2043 2045

Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн. Из-за запланированной на 2025 год заморозки социальных стандартов, сумма, вероятно, пока не изменится.

Так что фактически минимальный пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине одинаков – 60 лет. Однако для женщин он повышался постепенно, поэтому выходить на пенсию в 60 они начали только с 2021 года. К тому же возраст женщины, родившиеся с 30 сентября 1956 года по 31 марта 1961 года, приобретали право на пенсию в возрасте от 56 лет (для самых старших) до 59,5 лет.

Досрочный уход на пенсию: основные условия

В Украине существует ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше определенных сроков. При этом в 2024 году такие условия изменились, объясняли в Пенсионном фонде. В частности, досрочно на пенсию могут выйти лица, работавшие на определенных работах:

с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (Список №1);

в других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (Список № 2).

Перечень профессий по спискам №1 и №2 регулируется Кабинетом министров. Актуальную версию можно найти здесь . Таким категориям пенсия по возрасту на льготных условиях назначается следующим образом:

По Списку №1. После достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах и не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

При отсутствии указанного страхового стажа в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии страхового стажа не менее 24,5 лет у мужчин и не менее 19,5 лет у женщин. До достижения женщинами нужного возраста право на пенсию приобретают женщины 1975 года рождения и старше после достижения ими такого возраста :

49 лет – с 1 октября 1973 г. по 31 марта 1974 г.;

49 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1974 года по 30 сентября 1974 года;

50 лет – с 1 октября 1974 по 31 декабря 1975 года.

По Списку №2. После достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах, и не менее 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах,

При отсутствии указанного страхового стажа в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии на дату достижения указанного возраста страхового стажа не менее 29,5 лет у мужчин и не менее 24,5 лет у женщин. До достижения указанного возраста право на пенсию имеют женщины 1970 года и старше после достижения ими такого возраста:

54 года – с 1 октября 1968 по 31 марта 1969 года;

54 года 6 месяцев – с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года;

55 лет – с 1 октября 1969 по 31 декабря 1970 года.

При этом мужчинам, работающим трактористами-машинистами и непосредственно занятыми в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, – по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе. Женщинам, работающим трактористами-машинистами, машинистами строительных, путевых и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов – после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе.

Водителям городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятым в технологическом процессе тяжелых и вредных производств – после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:

для мужчин – не менее 30 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;

для женщин – не менее 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.

Также досрочное назначение пенсий по возрасту имеют отдельные категории граждан, независимо от профессии. Это:

лица, больные гипофизарным нанизмом, диспропорциональные карлики после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин;

– слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин; отдельные категории военнослужащих , лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавшие в боевых действиях полицейские, в антитеррористической операции в районах ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах их осуществления и/или непосредственным участием в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, жены (мужчины), если они не вступили в повторный брак , и родители, которым предоставлен статус семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавшие в боевых действиях полицейские, в антитеррористической операции в районах ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах их осуществления и/или непосредственным участием в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, жены (мужчины), если они не вступили в повторный брак , и родители, которым предоставлен статус семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин; женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавших их до достижения указанного возраста, – после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до конца 2024 года должны принять масштабную пенсионную реформу. В результате должны увеличить пенсии давно вышедших на заслуженный отдых.

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