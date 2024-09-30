Пенсию в 60 лет получат не все: кто и когда выйдет на заслуженный отдых в Украине. Таблица
Право на пенсию по возрасту в Украине имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Конкретный год выхода на пенсию определяется не только годом рождения, но и приобретенным страховым стажем – количеством лет, в течение которых человек был официально трудоустроен и платил взносы.
Однако в системе выхода на пенсию по возрасту есть ряд важных нюансов. OBOZ.ua разобрался, когда и кто приобретает право на пенсию в 2024 году и что будет в ближайшие годы.
Так, требования к стажу меняются каждый год. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа. В 2025 году потребуется уже 32 года, в 2026-м – 33 года, и так до 2028-го, когда количество необходимого стажа достигнет 35 лет.
Для выхода на пенсию в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше. А минимальное количество стажа – для выхода на пенсию в 65 – остается неизменным, это 15 лет.
Пенсионный возраст в Украине и требования к стажу: таблица
Таким образом, по дате рождения можно сосчитать собственный возраст выхода на пенсию. Конечно, также следует учитывать и стаж.
Таблица выхода на пенсию по годам рождения
Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн. Из-за запланированной на 2025 год заморозки социальных стандартов, сумма, вероятно, пока не изменится.
Так что фактически минимальный пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине одинаков – 60 лет. Однако для женщин он повышался постепенно, поэтому выходить на пенсию в 60 они начали только с 2021 года. К тому же возраст женщины, родившиеся с 30 сентября 1956 года по 31 марта 1961 года, приобретали право на пенсию в возрасте от 56 лет (для самых старших) до 59,5 лет.
Досрочный уход на пенсию: основные условия
В Украине существует ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше определенных сроков. При этом в 2024 году такие условия изменились, объясняли в Пенсионном фонде. В частности, досрочно на пенсию могут выйти лица, работавшие на определенных работах:
- с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (Список №1);
- в других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (Список № 2).
Перечень профессий по спискам №1 и №2 регулируется Кабинетом министров. Актуальную версию можно найти здесь. Таким категориям пенсия по возрасту на льготных условиях назначается следующим образом:
По Списку №1. После достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах и не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.
При отсутствии указанного страхового стажа в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии страхового стажа не менее 24,5 лет у мужчин и не менее 19,5 лет у женщин. До достижения женщинами нужного возраста право на пенсию приобретают женщины 1975 года рождения и старше после достижения ими такого возраста :
- 49 лет – с 1 октября 1973 г. по 31 марта 1974 г.;
- 49 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1974 года по 30 сентября 1974 года;
- 50 лет – с 1 октября 1974 по 31 декабря 1975 года.
По Списку №2. После достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах, и не менее 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах,
При отсутствии указанного страхового стажа в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии на дату достижения указанного возраста страхового стажа не менее 29,5 лет у мужчин и не менее 24,5 лет у женщин. До достижения указанного возраста право на пенсию имеют женщины 1970 года и старше после достижения ими такого возраста:
- 54 года – с 1 октября 1968 по 31 марта 1969 года;
- 54 года 6 месяцев – с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года;
- 55 лет – с 1 октября 1969 по 31 декабря 1970 года.
При этом мужчинам, работающим трактористами-машинистами и непосредственно занятыми в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, – по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе. Женщинам, работающим трактористами-машинистами, машинистами строительных, путевых и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов – после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе.
Водителям городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятым в технологическом процессе тяжелых и вредных производств – после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:
- для мужчин – не менее 30 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;
- для женщин – не менее 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.
Также досрочное назначение пенсий по возрасту имеют отдельные категории граждан, независимо от профессии. Это:
- лица, больные гипофизарным нанизмом, диспропорциональные карлики после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;
- лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин;
- отдельные категории военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавшие в боевых действиях полицейские, в антитеррористической операции в районах ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах их осуществления и/или непосредственным участием в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, жены (мужчины), если они не вступили в повторный брак , и родители, которым предоставлен статус семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;
- женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавших их до достижения указанного возраста, – после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до конца 2024 года должны принять масштабную пенсионную реформу. В результате должны увеличить пенсии давно вышедших на заслуженный отдых.
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