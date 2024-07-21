Некоторые пенсионеры-клиенты Ощадбанка обязаны регулярно проходить "проверку" – в Пенсионном фонде назвали срок

Пенсионеры-внутренние переселенцы (ВПЛ), которые получают выплаты через текущий счет в Ощадбанке должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Сделать это можно в несколько способов – в частности, с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда (ПФУ).

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Об этом сообщили в самом ПФУ. Отметив: необходимость проходить идентификацию каждые полгода закреплена соответствующим постановлением Кабинета министров.

"Физическая идентификация внутренне перемещенного лица, получающего пенсию через текущий счет в учреждении акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины", проводится каждые шесть месяцев со дня проведения предварительной физической идентификации. Основание: постановление Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам", – говорится в сообщении.

Как можно пройти идентификацию для получения пенсии

Пройти же идентификацию, отмечается, можно в несколько способов. В частности:

Лично.

Для этого нужно обратиться в отделение Ощадбанка или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда с документом, удостоверяющим личность. Например, паспортом гражданина Украины.

Через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сделать это можно с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID), "созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг".

С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

Что делать пенсионерам за границей

Тем же пенсионерам, которые находятся за пределами Украины, отмечается, следует получить документ, удостоверяющий, что они живы. Выдают документы в дипломатических учреждениях Украины.

"Выданное в установленном порядке удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно отправить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи", – рассказали в ПФУ.

Часть украинцев не сможет получить пенсии вовремя

В то же время, в 2028 году требования к стажу не сможет выполнить львиная доля 60-летних украинцев – поскольку требования к стажу увеличиваются каждый год. В связи с чем им придется работать без пенсии до 63 или даже 65 лет.

Так, по законодательству, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

А чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию, нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году минимальную пенсию в Украине предлагают повысить на 229 грн – до 2 590 грн. При этом максимальная пенсия увеличится на 2,2 тыс. грн, до 25,9 тыс. грн. Такое предложение озвучил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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