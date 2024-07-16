Часть украинцев не сможет получить пенсии вовремя: новые требования выполнят далеко не все 

В Украине в 2028-му требования к стажу не сможет выполнить львиная доля 60-летних. Им придется работать без пенсии до 63 или даже 65 лет.

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Об этом говорится в действующем законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Так, требования к стажу увеличиваются ежегодно. О том, сколько стажа есть у вас, вы можете проверить на портале Пенсионного фонда. Если к своему 60-летию не удастся выполнить норму, работать придется дольше.

Так, требования в Украине установлены на таком уровне:

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Как говорится в данных статистики ПФУ, на 1 января 2022-го было 10 млн 841 тыс. пенсионеров. За время полномасштабной войны, к апрелю 2024 года, количество пенсионеров сократилось до 10 млн 154 тыс. пенсионеров. То есть за время великой войны ежемесячно количество пенсионеров сокращалось на 24,5 тыс. человек.

Всего за 28 месяцев число пенсионеров сократилось на 687 тыс. человек. До полномасштабной войны, с января 2020-го по январь 2022-го, количество пенсионеров сократилось на 493 тыс. человек. То есть до полномасштабной войны ежемесячно количество пенсионеров сокращалось на 20,5 тыс. человек.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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