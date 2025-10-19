Некоторые из украинцев имеют право на надбавку с 500 до 24 тыс. грн: что нужно знать

Некоторые украинцы имеют право на надбавки к пенсии от 500 до 24 000 грн, в частности Герои Украины, ветераны войны, выдающиеся спортсмены, космонавты и матери многодетных семей. Чтобы получить выплату, нужно подать документы о звании или награде в Пенсионный фонд Украины и оформить соответствующее заявление.

Об этом сообщает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Отмечается, что это предусмотрено обновленным законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", который существенно меняет подход к признанию заслуг граждан и полностью лишает силы советские награды.

Как объясняет Коробкин, государство делает акцент на современных героях – борцах за независимость, ветеранах войны, известных спортсменах и многодетных матерях. Право на повышение пенсии имеют:

Герои Украины;

Лица со званием "народный" или "почетный" , полученным после 1991 года;

, полученным после 1991 года; Выдающиеся спортсмены , победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

, победители Олимпийских и Паралимпийских игр; Космонавты;

Матери пятерых и более детей (в случае смерти матери право переходит к отцу).

Размер надбавки определяется в пределах 23-40% прожиточного минимума, что в 2025 году составляет от 543 до 944 грн в месяц. Самое существенное обновление – декоммунизация системы. Все советские награды больше не учитываются при назначении доплат.

Если раньше пенсионер имел советский орден или медаль, но не оформил надбавку – теперь сделать это уже невозможно. В то же время в законе появилась новая категория получателей –борцы за независимость Украины в ХХ веке, в частности репрессированные и реабилитированные. Им предусмотрена фиксированная ежемесячная надбавка в 4 200 грн, которая ежегодно индексируется.

Уже с марта 2025 года эта сумма возрастет до 5 055,77 грн. Некоторые категории, которые ранее могли претендовать на повышение, исключены из закона. В частности:

народные депутаты Украины;

депутаты местных советов четырех созывов.

Как отмечает Коробкин, эти лица считаются социально защищенными, поэтому государство направляет помощь на другие, более уязвимые категории населения. Важно не путать пенсии за особые заслуги перед Украиной с доплатами за особые заслуги перед Родиной, касающиеся ветеранов войны.

по первому закону надбавка колеблется от 500 до 4 000 грн;

по второму – составляет до 70% прожиточного минимума, то есть 1 652 грн в 2025 году.

После начала российской агрессии в Украине появился отдельный закон о вознаграждениях за особые заслуги перед Родиной, который охватывает участников боевых действий. Герои Украины, награжденные орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" или Княгини Ольги, могут получить надбавку от одной до трех минимальных зарплат, то есть до 24 000 грн в месяц.

Такие выплаты начисляются даже до выхода на пенсию, как государственное признание заслуг перед страной. Выплата начисляется дополнительно к основной пенсии и не влияет на ее размер. Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства и подать:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий звание или награду;

заявление на установление доплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальную пенсию в 2026 году повысят на 9,9% – с 2361 грн до 2595 грн, говорится в проекте Бюджета, который разработал Кабмин. Но наиболее существенное повышение – мартовская индексация пенсий.

