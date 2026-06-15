Не все мороженое в магазинах Украины на самом деле сливочное: как определить качественный продукт

С наступлением лета украинцы все чаще покупают мороженое. Однако надпись "сливочное" или соответствующий дизайн упаковки еще не гарантируют, что продукт изготовлен исключительно из молочного сырья.

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В Госпродпотребслужбе советуют обращать внимание на маркировку, условия хранения и состояние самого мороженого. Некоторые признаки могут указывать на нарушение температурного режима или использование более дешевых заменителей молочного сырья.

Что означают ДСТУ на мороженом

В Украине действуют три базовых стандарта, определяющих состав мороженого. Они напрямую влияют на качество продукта:

ДСТУ 4733:2007 – "классическое" молочное мороженое

Этот сегмент считается наиболее качественным. Такое мороженое изготавливается только из молока и продуктов его переработки, использование растительных жиров и немолочных белков запрещено. В ДСТУ 4733 входят пломбир, сливочное и молочное мороженое.

ДСТУ 4734:2007 – фруктовое мороженое

Основа такого продукта – плодово-ягодное или овощное сырье. В составе допускаются сахарный сироп, натуральные красители и ароматизаторы, а также "другие технологические ингредиенты".

ДСТУ 4735:2007 – комбинированное мороженое

В составе такого продукта разрешена частичная замена молочного сырья на растительные жиры. Обычно это более дешевый сегмент, который часто маскируется под "классическое" мороженое.

Именно поэтому специалисты советуют проверять номер стандарта на упаковке. Если покупатель ищет классический пломбир или сливочное мороженое без растительных жиров, стоит выбирать продукцию, изготовленную по ДСТУ 4733:2007.

Отдельно следует обращать внимание на маркировку ТУ (технические условия). В таком случае рецептуру производитель определяет самостоятельно, а состав может отличаться от требований государственных стандартов. Это не означает, что продукт обязательно имеет низкое качество, однако покупателям рекомендуется внимательно читать список ингредиентов перед покупкой.

Какое мороженое не стоит покупать

При выборе мороженого стоит прежде всего оценить его внешний вид. Если продукт имеет деформированную форму, это может свидетельствовать о том, что он уже размораживался и был повторно заморожен.

Еще один тревожный признак – наличие кристаллов льда. Они обычно появляются из-за нарушения температурного режима.

Не менее важно обращать внимание на условия хранения в магазине. Если температура в морозильной камере не соответствует требованиям, указанным производителем, качество продукта может ухудшиться.

Перед покупкой также следует внимательно проверить упаковку. На ней обязательно должны быть указаны:

состав продукта;

производитель;

дата изготовления и срок годности;

условия хранения;

пищевая ценность;

информация о возможных аллергенах.

Если таких данных нет или они приведены не полностью, от покупки лучше отказаться.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство украинцев имеет опыт покупки "реплик" известных брендов, как правило, из из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают, – одежда, парфюмерия и обувь.

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