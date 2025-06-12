Не 1 млн, а 110 тыс.: у отца заместителя генпрокурора Мустецы ответили на обвинения в вывозе валюты

Василий Мустеца, отец заместителя генпрокурора Украины Игоря Мустецы, подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения России вывез за границу немалую сумму средств. Но речь идет не о $1,1 млн и 100 тыс. евро, как писали ранее СМИ, а $110 тыс. и 110 тыс. евро.

Видео дня

Об этом, как сообщает hromadske, говорится в заявлении адвоката Василия Мустецы. Речь идет об опубликованном 4 июня расследовании hromadske, в котором говорилось, что отец заместителя генпрокурора Мустецы в марте 2022 года вывез за границу более $1 млн.

Его адвокат Ион Шалар назвал эту информацию не соответствующей действительности. Он утверждает, что его подзащитный вывез в Румынию "собственные сэкономленные средства", а сумма в описательной части судебного решения была указана ошибочно: вместо "110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (6,4 млн грн) в документе написали "1 млн 110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (32,2 млн грн по курсу 26.03.2022). Поэтому журналисты обратились с запросом в суд.

Также адвокат отметил, что Василий Мустеца занимается предпринимательской деятельностью не с 2017 года (год открытия ФЛП), а с 2007 года. "Все его доходы ежегодно отражались в налоговой отчетности и давали ему исчерпывающую возможность накопить суммы средств, которые были использованы для приобретения имущества и дальнейшего сбережения без привлечения какой-либо посторонней помощи", – отметил Шалар.

Представитель Василия Мустецы утверждает, что его подзащитный мог обоснованно владеть упомянутыми средствами. "Он действительно является и был учредителем ряда субъектов хозяйствования, которые в частности, но не исключительно занимались деятельностью в сфере строительства. Мой клиент – известный в регионе предприниматель, в прошлом, до выхода на пенсию, руководитель ряда крупных предприятий с общей численностью работников от 3000 человек", – сказано в обращении адвоката.

Журналисты выяснили, что за год до поездки в Румынию, Василий Мустеца задекларировал как ФЛП 1,05 млн грн доходов, а в 2024 году стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год понесла почти 100 тыс. грн убытков. До этого мужчина имел доли еще в ряде других компаний, но там получал невысокие доходы. В частности, с 2010 года он является совладельцем ЧП "Нетанья", которая в 2011-м принесла 10-15 тыс. грн прибыли, а дальше – нули. Все другие предыдущие бизнесы или приносили убытки, или давали совсем минимальные доходы.

Кроме того, адвокат отмечает, что изображенный в расследовании дом в Черновцах на самом деле не принадлежит Василию Мустеце. Хотя он действительно в 2024 году дом, он расположен по соседству с тем, что фигурирует в расследовании. Этот дом не был оценен и не вошел в перечень недвижимости семьи Мустец, средства на которую были посчитаны журналистами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Надежда Стефанив и ее дочь, также судья, проживают в квартирах, принадлежащих их российской родственнице. Причем у женщины не было достаточных средств для приобретения такой недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!