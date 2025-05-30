Элитная квартира и родственница-россиянка: СМИ узнали интересные подробности из жизни судьи Верховного суда

Судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Надежда Стефанив и ее дочь, также судья, проживают в квартирах, принадлежащих их российской родственнице. Причем у женщины не было достаточных средств для приобретения такой недвижимости.

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Об этом сообщают "Схемы". В своей имущественной декларации за 2024 год Стефанив указала, что на условиях "ссуды", то есть бесплатно, живет в квартире площадью 205 квадратных метров, расположенной в жилом комплексе бизнес-класса "Андерсен" в центре Киева.

Владелицей имущества она указала российскую гражданку Валентину Хорошавцеву – она родилась и живет в РФ и зарегистрирована в городе Томск. Стефанив подтвердила, что она является ее племянницей.

Квартиру ее родственница приобрела в 2016 году. На то время стоимость такого жилья оценивалась в 5 млн грн, но в декларации указана почти втрое ниже сумма – 1,8 млн грн.

Дочь киевской судьи Надежда Микитин также живет в квартире Хорошавцевой, но в Ивано-Франковске, где работает судья Ивано-Франковского окружного административного суда. Помещение площадью 98 кв. м вместе с гаражом рядом россиянка приобрела в 2011 году за примерно 400 тыс. грн (около $50 тыс. на момент покупки), когда ей было 23 года. Но журналисты обнаружили, что в 2014 году Хорошавцева приобрела в Ивано-Франковске вторую квартиру площадью 102 кв.м.

Журналисты выяснили, что доходов Хорошавцевой было мало для приобретения всей этой недвижимости. Согласно данным Пенсионного фонда РФ, она работает с 2008 года – с того момента и до покупки квартиры, где живет судья Надежда Стефанив, она официально заработала примерно 1,6 млн рублей (более 600 тыс. грн по курсу на тот момент), чего очевидно не хватило бы и на покупку одной квартиры. Могли бы ей помочь родственники? Вряд ли, потому что ее мать в 1998-2006 получала пособие по безработице, а потом устроилась работать в музыкальную школу в Томске.

Сама судья объяснила это тем, что Валентина Хорошавцева планировала переезд в Украину и поэтому продавала недвижимость в РФ. Но из-за смерти матери – сестры Надежды Стефанов – 7 января 2016 года отказалась от этого. Впрочем, на самом деле киевскую квартиру она приобрела почти полгода спустя – 7 июня 2016 года.

Противоречит словам судьи и то, что родители россиянки приобрели квартиру в Томске в ноябре 2011 года – через три месяца после покупки жилья в Ивано-Франковске. А собственное жилье у женщины появилось лишь в 2018-м – это квартира на 60 кв. м.

Кроме того, версия Стефанов о "муже-бизнесмене" ее племянницы тоже не соответствует действительности. В 2013-2020 годах он работал на "Сибирском химическом комбинате" вместе с женой, а в 2020 году зарабатывал почти 120 тысяч рублей в месяц (около 40 тыс. грн). Он ездит на машине Ford Mondeo 2008 года и живет в квартире в Северске Томской области на 95 квадратных метров.

Сама же Валентина Хорошавцева отрицает приобретение четырех объектов недвижимости в Киеве и Ивано-Франковске.

Как уже сообщал OBOZ.UA, народного депутата Украины предыдущих созывов Михаила Головко подозревают в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Политик мог скрыть квартиру, средства на счетах и нежилые помещения.

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