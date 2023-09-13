Названы 10 лучших городов для удаленной работы: куда податься "цифровым кочевникам" в 2023 году

Удаленная работа остается важным трендом на глобальном рынке труда. Именно поэтому IT-специалисты и другие дистанционщики постоянно ищут наиболее подходящие места для такого типа занятости. В 2023 году лидерами стали Барселона (Испания), Торонто (Канада) и Пекин (Китай).

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Именно в этих городах работа из дома позволяет наилучшим образом сочетать бизнес-занятость с путешествиями, комфортными переездами и отдыхом. Такие результаты показало исследование International Workplace Group (IWG), пишет CNBC.

Топ-10 городов для удаленной работы

Барселона (Испания). Торонто (Канада). Пекин (Китай). Милан (Италия). Нью-Йорк (США). Рио-де-Жанейро (Бразилия). Амстердам (Нидерланды). Париж (Франция). Джакарта (Индонезия). Лиссабон (Португалия).

Таким образом, города Европы заняли в топ-10 половину всех мест. Вторая половина распределилась между Северной и Южной Америками, а также Азией. Города из африканских стран, государств Ближнего Востока и Австралии в список лидеров не попали.

Каким должен быть идеальный город для работы на удаленке

В ходе исследования города получали оценки по шкале от 1 до 10 по целому ряду критериев. Учитывались такие условия жизни:

климат;

культура;

стоимость проживания;

транспорт и инфраструктура;

доступность заведений питания/магазинов и цены на еду и напитки;

уровень счастья местного населения;

скоростной интернет и связь;

наличие гибкого рабочего пространства.

"Категории были выбраны, чтобы рассмотреть оптимальную среду для работы за границей, включая базовые требования к условиям проживания", – объяснил региональный менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.

При этом исследование показало, что самым главным критерием для удаленных сотрудников является наличие скоростного интернета с высокой пропускной способностью. При его наличии "цифровые кочевники" готовы смириться, к примеру, с высокой стоимостью проживания или неблагоприятной погодой.

Впрочем, сочетание нескольких благоприятных критериев остается еще более желанным. Так, Барселона и Торонто вырвались в лидеры, благодаря наличию скоростного интернета одновременно с разветвленной транспортной системы и относительно низким ценам на проживание. А первое место по скорости интернет-соединения занял Сингапур (9 баллов). Но вот в общем рейтинге этот город оказался лишь на 21-м.

К примеру, средняя месячная аренда плата за квартиру в Барселоне обойдется примерно в 1158 долларов (42,7 тыс. грн), а в Торонто – 1769 долларов (65,2 тыс. грн). Для сравнения в Нью-Йорке жилье обойдется в 3632 долларов (134 тыс. грн). Пекин, который занял 3-е место хорошо показал себя в таких категориях "культура", "проживание" и "транспортные расходы".

Кроме этого, Барселона оказалась на 1-м месте еще и благодаря удачному сочетанию теплого климата и большого количества культурных объектов. То есть этот город будет идеальным местом для тех, кому важны не только хорошие условия для работы, но и качественный досуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, по всей Европе профсоюзы призывают правительства внедрить четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе. Сторонники идеи предполагают, что при ее внедрении удовлетворенность работников повышается, а вместе с ней растет и производительность.

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