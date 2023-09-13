Названы 10 лучших городов для удаленной работы: куда податься "цифровым кочевникам" в 2023 году
Удаленная работа остается важным трендом на глобальном рынке труда. Именно поэтому IT-специалисты и другие дистанционщики постоянно ищут наиболее подходящие места для такого типа занятости. В 2023 году лидерами стали Барселона (Испания), Торонто (Канада) и Пекин (Китай).
Именно в этих городах работа из дома позволяет наилучшим образом сочетать бизнес-занятость с путешествиями, комфортными переездами и отдыхом. Такие результаты показало исследование International Workplace Group (IWG), пишет CNBC.
Топ-10 городов для удаленной работы
- Барселона (Испания).
- Торонто (Канада).
- Пекин (Китай).
- Милан (Италия).
- Нью-Йорк (США).
- Рио-де-Жанейро (Бразилия).
- Амстердам (Нидерланды).
- Париж (Франция).
- Джакарта (Индонезия).
- Лиссабон (Португалия).
Таким образом, города Европы заняли в топ-10 половину всех мест. Вторая половина распределилась между Северной и Южной Америками, а также Азией. Города из африканских стран, государств Ближнего Востока и Австралии в список лидеров не попали.
Каким должен быть идеальный город для работы на удаленке
В ходе исследования города получали оценки по шкале от 1 до 10 по целому ряду критериев. Учитывались такие условия жизни:
- климат;
- культура;
- стоимость проживания;
- транспорт и инфраструктура;
- доступность заведений питания/магазинов и цены на еду и напитки;
- уровень счастья местного населения;
- скоростной интернет и связь;
- наличие гибкого рабочего пространства.
"Категории были выбраны, чтобы рассмотреть оптимальную среду для работы за границей, включая базовые требования к условиям проживания", – объяснил региональный менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.
При этом исследование показало, что самым главным критерием для удаленных сотрудников является наличие скоростного интернета с высокой пропускной способностью. При его наличии "цифровые кочевники" готовы смириться, к примеру, с высокой стоимостью проживания или неблагоприятной погодой.
Впрочем, сочетание нескольких благоприятных критериев остается еще более желанным. Так, Барселона и Торонто вырвались в лидеры, благодаря наличию скоростного интернета одновременно с разветвленной транспортной системы и относительно низким ценам на проживание. А первое место по скорости интернет-соединения занял Сингапур (9 баллов). Но вот в общем рейтинге этот город оказался лишь на 21-м.
К примеру, средняя месячная аренда плата за квартиру в Барселоне обойдется примерно в 1158 долларов (42,7 тыс. грн), а в Торонто – 1769 долларов (65,2 тыс. грн). Для сравнения в Нью-Йорке жилье обойдется в 3632 долларов (134 тыс. грн). Пекин, который занял 3-е место хорошо показал себя в таких категориях "культура", "проживание" и "транспортные расходы".
Кроме этого, Барселона оказалась на 1-м месте еще и благодаря удачному сочетанию теплого климата и большого количества культурных объектов. То есть этот город будет идеальным местом для тех, кому важны не только хорошие условия для работы, но и качественный досуг.
Как сообщал OBOZREVATEL, по всей Европе профсоюзы призывают правительства внедрить четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе. Сторонники идеи предполагают, что при ее внедрении удовлетворенность работников повышается, а вместе с ней растет и производительность.
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