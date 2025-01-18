Назван нардеп с наибольшей пенсией: кому ежемесячно Пенсионный фонд переводит почти 200 тыс. грн

Наибольшую пенсию среди народных депутатов получает 74-летний Василий Нимченко, бывший член ОПЗЖ, а сейчас – "Платформы за жизнь и мир". Ежемесячно народный избранник получает от ГУ Пенсионнjuj фонда в Киеве 192 136 грн.

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Об этом говорится в декларациях, которые публикуют народные депутаты на сайте НАПК. Нимченко – единственный народный депутат, ежемесячно вносящий изменения в декларацию из-за высокого размера пенсии. Следует отметить, что на пенсию Нимченко вышел по судейскому закону, поэтому официально его выплата называется "пожизненное денежное содержание".

В январе 2025-uj Василий Нимченко получил 192 136 грн пенсии, такую же сумму он задекларировал в декабре прошлого года и в предыдущие месяцы 2024-го.

В своей декларации за 2023 год народный депутат указал годовую пенсию в размере 2 243 481 грн, ежемесячно он в среднем получал от Пенсионного фонда 186 956 грн. Это почти втрое больше, чем депутатская зарплата Нимченко.

С 1996 по 2005 год Василий Нимченко работал судьей Конституционного Суда Украины, с 1996 по 1999 год – заместитель председателя Суда. После 2005 года являлся постоянным представителем Кабинета Министров Украины в Конституционном Суде Украины.

В Украине с 1 января по 1 октября 2024 года пенсия судьи выросла с 99 837 до 106 057 грн (речь идет о среднем размере выплаты). То есть "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе получат почти на 6,2 тыс. грн больше. При этом в некоторых случаях размер пенсий может быть значительно выше. К примеру, судя по декларациям, судья Верховного суда в отставке Богдан Пошва, согласно своей декларации, ежегодно получает пенсию в размере 262 тыс. грн. Судья Житомирского апелляционного административного суда в отставке Анжела Жизневская за 2023 год получила пенсию в размере 1 млн 997 тыс. 741 грн. Это 166,4 тыс. грн ежемесячно.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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