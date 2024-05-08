Нардепы заработали миллиарды гривен: как изменились доходы в Раде во время войны

В 2023 году зарплаты народных депутатов в Украине выросли на 36%, хотя у некоторых из них доходы даже снизились. В общей сложности парламентарии заработали более 7 млрд грн.

Об этом говорится в новом исследовании YouControl, эксперты которого проанализировали декларации 391 нардепа за 2022-2023 годы. Документы остальных политиков в Едином государственном реестре деклараций не удалось найти. Всего в Верховной Раде IX созыва заседает 401 нардеп.

Так, совокупный доход действующих нардепов в 2022 и 2023 годах превысил 7 млрд грн. Между фракциями эта сумма разделилась следующим образом:

"Европейская Солидарность" – 3 млрд грн (42,89%);

(42,89%); "Слуга Народа" – 1,33 млрд грн (18,74%);

(18,74%); Партия "За будущее" – 903 млн грн (12,74%);

(12,74%); "Доверие" – 463,2 млн грн (6,53%);

(6,53%); "Родина" – 272 млн грн (3,84%);

(3,84%); "Платформа за мир при жизни" – 273 млн грн (3,96%);

(3,96%); "Восстановление Украины" – 330,5 млн грн (4,73%);

"Голос" – 95,9 млн грн (1,35%);

(1,35%); внефракционные – 370,3 млн грн (5%).

Из народных избранников на второй год войны доходы уменьшились у 89. А вот у 298 других наоборот – увеличились. В то же время доходы 159 депутатов на 50% и выше состоят из заработной платы (в прошлом году их было 270).

Это можно частично объяснить объемом средней зарплаты наредепов, которая в 2023 году выросла на 36% и составила почти 638 тыс. грн (в 2022 году они в среднем за год получали 468 тыс. грн). Ведь с января 2024 в Украине пересмотрели прожиточный минимум, благодаря чему народным депутатам увеличили выплаты. Впрочем, кроме самой зарплаты, депутаты получают средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда – премии за интенсивность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее стали известны зарплаты правительству Украины – больше всего получает госсекретарь Кабмина Александр Ярема. Премьер-министру Денису Шмигаль и ряду вицепремьеров за апрель заплатили чуть более 77 тыс. грн.

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