Накажут за коррупцию? Суд выбрал меру пресечения бывшему замминистра экономики: в чем его подозревают

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил мерой пресечения для бывшего замминистра экономики Александра Грибана залог в 939 400 грн. НАБУ и САП подозревают его в растрате более 62 млн грн при закупке продуктов питания в качестве гуманитарной помощи.

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Об этом сообщили в самой Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Там отметили: также на Грибана возложили ряд дополнительных обязанностей. В частности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым (первым замминистра аграрной политики Тарасаом Высоцким), а также свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Что предшествовало

Ранее в САП рассказали, что в 2022 год Высоцкий провернул коррупционную схему с закупкой для нужд областных военных администраций продукции у подконтрольной компании. При этом:

цены бели завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными;

закупка была осуществлена на средства "Укрзалізниці", что принесло ей ущерб на 28,8 млн грн.

Кроме того, в этот же период с его участием уже в другой подконтрольной компании по завышенным ценам были закуплены продукты питания – в качестве гуманитарной помощи населению ряда регионов Украины.

К закупке также был привлечен Грибан. "Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителях. А также склонял чиновников ОВА к противоправному согласованию заявок и счетов на закупку продуктов у подконтрольной компании", – говорится в сообщении САП.

Эта схема также нанесла ущерб "Укрзалізниці". На этот раз на 33,7 млн грн. Таким образом, общая сумма ущерба превысила 62 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Минагропроде назвали обвинения о растрате 62,5 миллиона гривен на продуктах необоснованными. Там заявили, что НАБУ якобы допустило серьезные ошибки в подсчетах.

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