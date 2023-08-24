На случай блекаута: топ-5 вещей, которые помогут не замерзнуть при возможных отключениях света

Несмотря на текущую стабильную ситуацию с электроэнергией, энергетики и профильные эксперты предупреждают украинцев: с наступлением холодов отключения света могут вернуться. Такое развитие событий предполагают даже в Минэнергетики – хотя и с оговоркой: без новых обстрелов Россией энергоинфраструктуре Украины этого удастся избежать. Ввиду этого, готовиться к возможным проблемам следует уже сейчас. В частности, подумать о тепле: как личном, так и места для сна.

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OBOZREVATEL выделил топ-5 вещей, которые можно закупить уже сейчас – и не ожидать ажиотажа, подобного возникшему прошлой осенью с зарядными станциями. Когда, напомним, спрос резко вырос, а с ним и цены.

1. Спальник.

Для как можно более комфортного сна постель должна быть сухой, а главное – теплой. Если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно.

2. Палатка.

От дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели. Для еще большего согрева можно спать одновременно и в спальнике, и в палатке.

3. Грелка.

Кроме спальника, в палатку можно взять грелку. Если же специальной нет, можно просто набрать в бутылку горячую воду.

4. Термобелье.

При его выборе нужно обратить внимание на содержание шерсти в изделии – самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

5. Теплая одежда.

Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса, ведь в них и очень тепло и можно свободно двигаться. В целом же запастись следует:

носками;

свитерами;

штанами;

халатами;

одеялами и пр.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что при отключении света также остро станет проблема освещения квартир и домов – особенно в вечерние часы. Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором.

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