На подачу заявки осталось 20 дней: кто из украинцев может получить 1500 грн

Украинские ветераны могут получать помощь от государства на занятия спортом в размере 1500 гривен раз в квартал. Поскольку второй квартал года начинается в апреле, это отличное время, чтобы оформить выплаты, – для этого нужно подать заявку в Дії.

Видео дня

Об этом напомнили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что подавать заявку следует до 20 апреля – в таком случае средства поступят в течение шести рабочих дней. Для этого нужно:

авторизоваться или зарегистрироваться в Дії;

перейти в "Ветеранский спорт" в разделе "Сервисы";

ознакомиться с правилами программы и выбрать Дія.Карту для зачисления средств;

проверить заявку и нажать "Отправить".

Принять участие в программе могут участники боевых действий (УБД) и люди с инвалидностью в результате войны. Для этого им нужно иметь код налогоплательщика и подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Средства нужно потратить полностью или частично в течение квартала, когда они были засчитаны, – поскольку второй квартал начинается в апреле, оказанную помощь следует использовать до конца июня. Это можно сделать в любом спортивном заведении, например в тренажерных залах, на площадках, в секциях или клубах, работающих в такой сфере деятельности, как физическая культура и спорт, и имеющих код категории продавца 7941.

Если средства потрачены частично, остаток вернется на счета Минветеранов, а получателям будет начислена выплата в следующем квартале автоматически. Если средства не будут использованы полностью, их также вернут, а участие получателя в программе будет прекращено. Для возобновления выплаты необходимо подать заявление повторно.

Полное разъяснение Министерства обороны о выплате миллиона гривен на спорт УБД и людям с инвалидностью в результате войны, а также как можно ее получить, читайте в материале OBOZ.UA.

"Программа имеет четкую цель – не просто предоставить финансовую помощь, а создать комплексную систему поддержки через физическую активность. Это инструмент психологической реабилитации и восстановления социальных связей", – заявляли ранее в Минцифре.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские военные имеют право на существенные льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки для УБД оставляет 75%, а для семей погибших – 50%. Оформление льгот осуществляется через Пенсионный фонд и местные органы власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!