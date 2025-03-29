Кто из военных до 25 лет получит по миллиону гривен: появилось разъяснение

Украинцы в возрасте до 25 лет, добровольно подписавшие контракт с МО, могут рассчитывать на выплату в 1 млн грн, однако для этого должны предоставить определенные документы. При этом справки должны быть предоставлены с каждого места службы военного, включая текущее.

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NV получил в свое распоряжение документ с ответами Минобороны по выплате или невыплате вознаграждения в 1 млн грн молодежи, которая пошла служить или уже служит в Силах обороны. Речь идет о новом проекте Контракт 18-24, согласно которому 18-24-летние добровольцы могут заключить годовой контракт на миллион гривен. И право на эти деньги будут иметь не только новобранцы, но и присоединившиеся к ВСУ после начала полномасштабной российской агрессии в возрасте до 25 лет.

Среди последних речь идет о таких военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава:

кого приняли или призвали на военную службу во время военного положения (после 24.02.2022) в возрасте до 25 лет;

кто принимал непосредственное участие в боевых действиях совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 г.);

кто продолжал службу на момент вступления в силу постановления Кабмина (13 февраля 2025 г.);

кто не привлекался два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеет дисциплинарных взысканий.

Согласно документу МО, вознаграждение выдается на основании:

выписок из послужных списков, копий учетно-послужных карт, справок о прохождении военной службы (трудовую деятельность);

копий послужных карт;

справок, оформленных по форме, приведенной в решении министра обороны, в том числе с мест предыдущей службы, о непосредственном участии указанных военных в боевых действиях в районах их ведения, отсутствии (наличии) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств.

Для издания приказа при выплате необходимо подать по меньшей мере по одному документу из каждой из вышеперечисленных групп. Не обязательно подавать все из них, но необходимо обеспечить наличие документов, охватывающих все три группы. При этом справки должны быть предоставлены с каждого места службы военного, включая текущее.

Военнослужащий имеет право на вознаграждение, если был принят или призван на военную службу, начиная с 24.02.2022 в возрасте менее 25 лет. Все периоды его непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения боевых действий, в частности по достижении 25 лет, учитываются для определения права на выплату вознаграждения при условии, что совокупный срок такого участия составляет не менее шести месяцев по состоянию на 13.02.2025.

Если этот срок меньше, вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы из расчета 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях (суммарно вычисленных). При этом выплата производится один раз за весь период прохождения военной службы.

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