На пенсию по новым правилам не сможет выйти часть украинцев: как изменили требования

В Украине в 2025-м уже ужесточились требования для выхода на пенсию. С каждым годом, вплоть до 2028 года, количество тех, кто будет вынужден работать до 63 или даже 65 лет, будет расти.

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Об этом говорится в законе об Обязательном государственном пенсионном страховании. "Начиная с 1 января 2028 года, в случае наличия 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста. Узнать свой трудовой стаж можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или через личный кабинет вебпортала электронных услуг по ссылке https://portal.pfu.gov.ua"

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет

Большинство украинцев даже после ужесточения требований сможет выйти на пенсию в срок (в 60 лет). Это самый маленький пенсионный возраст среди европейских стран. При этом в 2025 году правила для выхода на пенсию в 60 лет ужесточили: норму по стажу увеличили на 12 месяцев. Итак, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь:

Год Норма стажа 2025 32 2026 33 2027 34 2028 35

Чтобы выйти на пенсию в 63 года

Также ежегодно растет количество украинцев, которые смогут получать пенсию в 63 года. Сейчас точных расчетов по количеству таких украинцев нет.

"Законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию после достижения 60, 63 или 65 лет. Так, для выхода на пенсию после достижения возраста 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет", – отмечают в ПФУ.

Итак, чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно иметь:

Год Норма стажа 2025 22 2026 23 20272 24 2028 25

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет

Норма по стажу для выхода на пенсию в 65 лет не меняется – 15 лет. "Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, – 15 лет. Страховой стаж, дающий право выхода на пенсию, определяется на дату достижения лицом возраста 60, 63, или 65 лет", – отмечается в ПФУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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