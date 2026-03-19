На каких АЗС дадут кэшбэк за топливо: полный список
В Украине запустили программу кэшбэка на топливо, которая позволяет возвращать до 15% стоимости заправки – в зависимости от вида топлива. Она уже доступна на крупных сетях АЗС, в частности "Укрнафта", OKKO и WOG.
О начале кэшбека рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. А по данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в "Национальном кэшбэке". Главная цель программы – частично компенсировать расходы украинцев, которые больше всего чувствуют подорожание: работающих граждан, малый бизнес и аграриев.
Сколько вернут за топливо
- дизель – 15% (примерно до 11 грн за литр);
- бензин – 10% (около 7 грн за литр);
- автогаз 5% (ориентировочно 2 грн за литр).
Таким образом, водители смогут реально сэкономить на каждом литре топлива, что особенно актуально в условиях постоянного роста цен. Впрочем, действует ограничение, максимальная сумма возврата составляет до 1000 грн в месяц на одного человека.
Где можно получить кэшбэк
- "Укрнафта";
- OKKO;
- WOG;
- Amik Energy;
- KLO;
- БРСМ-Нафта;
- Motto;
- BVS;
- Чипо;
- Параллельно;
- Автотранс;
- Родник;
- Манго;
- VostokGas.
Как получить компенсацию
Для тех, кто уже пользуется программой "Национальный кэшбек", процесс максимально прост. В частности, кэшбэк начисляется автоматически при оплате картой. Новым участникам нужно:
- открыть карту в банке-партнере;
- выбрать ее для расчетов в Дія
- пройти стандартную регистрацию
После этого система начнет автоматически начислять компенсацию. Полученные средства нельзя снять наличными, но их разрешено использовать на широкий перечень расходов:
- оплату коммунальных услуг;
- покупки в магазинах и заведениях питания;
- приобретение билетов на транспорт;
- медицинские услуги;
- донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожал бензин А-95. Так, 18 марта АЗС продают его в среднем по 70,22 грн/л. что сразу на 53 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время в экспертной среде не исключают гораздо более высокого подорожания в ближайшие дни.
