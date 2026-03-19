На каких АЗС дадут кэшбэк за топливо: полный список

В Украине запустили программу кэшбэка на топливо, которая позволяет возвращать до 15% стоимости заправки – в зависимости от вида топлива. Она уже доступна на крупных сетях АЗС, в частности "Укрнафта", OKKO и WOG.

О начале кэшбека рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. А по данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в "Национальном кэшбэке". Главная цель программы – частично компенсировать расходы украинцев, которые больше всего чувствуют подорожание: работающих граждан, малый бизнес и аграриев.

Сколько вернут за топливо

дизель – 15% (примерно до 11 грн за литр);

бензин – 10% (около 7 грн за литр);

автогаз 5% (ориентировочно 2 грн за литр).

Таким образом, водители смогут реально сэкономить на каждом литре топлива, что особенно актуально в условиях постоянного роста цен. Впрочем, действует ограничение, максимальная сумма возврата составляет до 1000 грн в месяц на одного человека.

Где можно получить кэшбэк

"Укрнафта";

OKKO;

WOG;

Amik Energy;

KLO;

БРСМ-Нафта;

Motto;

BVS;

Чипо;

Параллельно;

Автотранс;

Родник;

Манго;

VostokGas.

Как получить компенсацию

Для тех, кто уже пользуется программой "Национальный кэшбек", процесс максимально прост. В частности, кэшбэк начисляется автоматически при оплате картой. Новым участникам нужно:

открыть карту в банке-партнере;

выбрать ее для расчетов в Дія

пройти стандартную регистрацию

После этого система начнет автоматически начислять компенсацию. Полученные средства нельзя снять наличными, но их разрешено использовать на широкий перечень расходов:

оплату коммунальных услуг;

покупки в магазинах и заведениях питания;

приобретение билетов на транспорт;

медицинские услуги;

донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожал бензин А-95. Так, 18 марта АЗС продают его в среднем по 70,22 грн/л. что сразу на 53 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время в экспертной среде не исключают гораздо более высокого подорожания в ближайшие дни.

