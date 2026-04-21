МВФ не отстанет: медиа узнали, что для "ФОПов" в Украине все же может появиться НДС
Несмотря на заявления украинского правительства о том, что Международный валютный фонд(МВФ) удалось убедить в неконструктивности введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), этот вопрос не закрыт окончательно. Решение выглядит просто отложенным, к тому же теперь Кабмин должен предложить альтернативу.
Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на собственные источники. Вопрос НДС для частных предпринимателей остается открытым и после встреч с Международным валютным фондом в Вашингтоне – это продолжают обсуждать на уровне правительства и МВФ.
"Позицию украинской делегации услышали частично – МВФ готов продолжать диалог с властями по этой мере, но об окончательной отмене пока речь не идет, рассказали трое собеседников, которым известно о содержании переговоров", – говорится в материале медиа.
Это означает, что вопрос был не снят окончательно, а лишь отложен во времени. Кроме того, надо правительству предложить свою альтернативу, поскольку это было одним из структурных маяков фонда – остальные требования остаются "на столе".
В частности речь идет об отмене льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до €150. Украинские чиновники утверждают, что парламенту на этот законопроект пока трудно найти голоса.
Кроме того, его принятие влечет за собой ряд рисков. В частности:
- неспособность таможни обработать увеличенное количество посылок;
- выход с рынка китайских платформ AliExpress и Temu, которые могут не захотеть платить налоги в украинский бюджет;
- подорожание товаров.
Ранее о том, что МВФ снял свое требование для НДС для ФЛП сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По этому вопросу состоялись многочисленные консультации на весеннем собрании фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП – как для общества, так и для парламента. Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ", – заявила премьер 19 апреля.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина выполнила другое требование МВФ – продлила действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.
