МВФ не отстанет: медиа узнали, что для "ФОПов" в Украине все же может появиться НДС

Несмотря на заявления украинского правительства о том, что Международный валютный фонд(МВФ) удалось убедить в неконструктивности введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), этот вопрос не закрыт окончательно. Решение выглядит просто отложенным, к тому же теперь Кабмин должен предложить альтернативу.

Видео дня

Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на собственные источники. Вопрос НДС для частных предпринимателей остается открытым и после встреч с Международным валютным фондом в Вашингтоне – это продолжают обсуждать на уровне правительства и МВФ.

"Позицию украинской делегации услышали частично – МВФ готов продолжать диалог с властями по этой мере, но об окончательной отмене пока речь не идет, рассказали трое собеседников, которым известно о содержании переговоров", – говорится в материале медиа.

Это означает, что вопрос был не снят окончательно, а лишь отложен во времени. Кроме того, надо правительству предложить свою альтернативу, поскольку это было одним из структурных маяков фонда – остальные требования остаются "на столе".

В частности речь идет об отмене льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до €150. Украинские чиновники утверждают, что парламенту на этот законопроект пока трудно найти голоса.

Кроме того, его принятие влечет за собой ряд рисков. В частности:

неспособность таможни обработать увеличенное количество посылок;

увеличенное количество посылок; выход с рынка китайских платформ AliExpress и Temu , которые могут не захотеть платить налоги в украинский бюджет;

, которые могут не захотеть платить налоги в украинский бюджет; подорожание товаров.

Ранее о том, что МВФ снял свое требование для НДС для ФЛП сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По этому вопросу состоялись многочисленные консультации на весеннем собрании фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП – как для общества, так и для парламента. Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ", – заявила премьер 19 апреля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина выполнила другое требование МВФ – продлила действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!