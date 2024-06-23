Муж уволился из двух работ и начал зарабатывать $11 тысяч: что он советует

35-летний Райан Хог, имея более 10 источников пассивного дохода, зарабатывает более $11 тысяч (444 831 грн) в неделю, что позволило ему уволиться из двух работ. Он рекомендует переходить на пассивный доход, когда побочная занятость приносит больше, чем основная работа, и мешает развивать дополнительный бизнес.

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Об этом сообщает CNBC. Ранее Райан работал старшим вебразработчиком и ассоциированным научным сотрудником, зарабатывая более $117 тысяч в год. Параллельно он развивал бизнес по пассивному доходу, планируя использовать дополнительные заработки для путешествий, развлечений и будущей семьи. Однако успех пассивного бизнеса превзошел все его ожидания, что позволило ему уволиться с обеих должностей.

Даже когда в 2018 году его пассивный доход составил почти $135 тысяч, Райан не спешил увольняться. Покидать стабильную работу было трудно, особенно учитывая непонимание семьи, которая не могла представить жизнь без стабильной зарплаты. Однако, в 2020 году, получив предложение об смене должности, он воспринял это как знак и решил, что пришло время для перемен. После завершения учебного семестра Райан также оставил университетскую работу.

Как понять, когда стоит увольняться

Сейчас Райан советует другим решиться на увольнение и полностью перейти на пассивный доход, ответив на несколько важных вопросов. А именно:

Есть ли у вас несколько источников дохода?

Ваша побочная занятость приносит больший доход в день, чем ваша полная занятость?

Ваша работа на полный рабочий день мешает развивать побочный бизнес?

Ответив "да" на все три вопроса, Райан чувствовал себя уверенным в своем решении уволиться. Он отмечает, что стоит держаться работы столько, сколько это возможно и увольняться только тогда, когда работа мешает дальнейшему росту побочных бизнесов.

Райан Хог подчеркивает, что важно иметь несколько источников дохода и тщательно анализировать свою финансовую ситуацию перед принятием решения об увольнении. Он рекомендует не спешить с уходом из стабильной работы, пока это не станет помехой для развития других источников дохода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на рынке труда – рекордное количество вакансий. При этом количество резюме снизилось. В результате работодателям приходится конкурировать за каждого нового сотрудника, а новых людей в некоторых отраслях нет.

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