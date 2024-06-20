В Украине на рынке труда возникла аномальная ситуация: "людей нет"

В Украине на рынке труда – рекордное количество вакансий. При этом число резюме снизилось. В результате работодателям приходится конкурировать за каждого нового сотрудника, а новых людей в некоторых отраслях нет.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Рост цен, коррупция и отключение электроэнергии волнуют работодателей меньше, чем дефицит кадров, говорится в результатах опроса бизнеса Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). Самой главной проблемой остается ситуация з безопасностью (этот фактор назвали 56% опрошенных). При этом 49% представителей бизнеса среди самых больших проблем, что сдерживают рост, указали дефицит кадров. Повышение цен беспокоит 46% опрошенных, а перебои в электроснабжении – 41%.

"Мы видим тенденции к уменьшению количества работающих (согласно статистике. – Ред.). Хотя большинство предприятий (84,5%) не планируют уменьшение количества работников", – рассказала во время презентации исследования Оксана Кузяков, исполнительный директор ИЭИ.

Особая проблема – с поиском квалифицированных кадров. Только 1,7% опрошенных считают, что найти квалифицированного работника стало легче. В предстоящие три месяца опрошенные руководители предприятий ожидают дальнейшего, хотя и незначительного, ускорения темпов сокращения количества работников. Доля руководителей предприятий, указавших на то, что квалифицированных сотрудников все труднее найти, увеличилась с 38,9 до 43,0%. Возросла также и доля тех, кому труднее искать неквалифицированных работников, – с 31,7 до 36,6%.

Дефицит кадров, по оценкам бизнеса, достиг значительных масштабов в декабре 2023 года. Еще в августе-декабре 2022-го менее 20% опрошенных предприятий считали, что нехватка рабочей силы является значительной преградой для их роста. Теперь этот показатель взлетел более чем вдвое.

На рынке труда – рекордное количество вакансий. В мае работодатели разместили на Work.ua 113 016 предложений, что на 2% больше, чем в апреле. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года. На сайте Robota.ua по состоянию на 1 июня 2021 г. было размещено 95,5 тыс. активных резюме и 26,2 тыс. активных вакансий. То есть в среднем на 10 вакансий было 36 желающих.

По состоянию на 3 июня 2024 г. размещено 27,8 тыс. новых вакансий и всего 52,6 тыс. новых резюме. То есть на 10 вакансий – менее 19 желающих. Однако на самом деле часто работодатели размещают вакансии, предусматривающие трудоустройство нескольких сотрудников. В то время как украинцы обновляют свои резюме на кадровых порталах, часто имея работу и рассматривая лучшие предложения.

Владелец сети столичных заведений Анна Дунина описала ситуацию на рынке труда так: "Людей нет. Все. У малого и среднего бизнеса есть большой риск не ответить на новый вызов. Ведь здесь даже не понятно, какой суперкреативной должна быть идея, когда ты не можешь повлиять на реальное отсутствие работников".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!