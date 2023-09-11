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Можно получить большую сумму: как распознать дорогие 10 копеек

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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Как распознать дорогие 10 копеек

Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги – при чем, даже низкие номиналы. Причина в особенностях таких копеек, которые отличают их от остальных. К примеру, за 10 копеек можно получить от коллекционеров тысячи гривен.

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Так, за монету 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги

От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • средний зуб тризуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
Ценятся монеты даже низких номиналов

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

За старые 10 копеек могут заплатить большую сумму

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5-копеечные монеты. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.

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