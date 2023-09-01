НБУ изымает из наличного обращения многие гривни и копейки, но их еще можно успеть обменять: где это сделать
Ряд украинских монет и копеек, выпущенных до 2023 года будут выведены из наличного обращения. В связи с этим, до 30 сентября их можно будет обменять на более новые – как в самом НБУ, так и в нескольких банках.
Об этом сообщили в Нацбанке. Там объяснили, что изыматься будут:
- монеты номиналов 1, 2, 5 и 25 коп.;
- банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн.
"Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться", – говорится в сообщении.
Где можно обменять монеты и купюры и какая цена
Обмен монет и банкнот на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для монет) проходит бесплатно. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:
- в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- в Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали а НБУ.
Зачем деньги выводят из обращения
Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Предполагается, что это:
- повысит защиту и качество денег;
- сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк выпустил в оборот новые купюры в 1000 грн. Специальный дизайн для них не разрабатывали: новые банкноты образца 2019 года, но от других они отличаются подписью главы НБУ – на них расписался нынешний руководитель регулятора Андрей Пышный.
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