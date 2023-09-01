НБУ изымает из наличного обращения многие гривни и копейки, но их еще можно успеть обменять: где это сделать

Ряд украинских монет и копеек, выпущенных до 2023 года будут выведены из наличного обращения. В связи с этим, до 30 сентября их можно будет обменять на более новые – как в самом НБУ, так и в нескольких банках.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там объяснили, что изыматься будут:

монеты номиналов 1, 2, 5 и 25 коп.;

банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн.

"Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться", – говорится в сообщении.

Где можно обменять монеты и купюры и какая цена

Обмен монет и банкнот на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для монет) проходит бесплатно. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

в Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали а НБУ.

Зачем деньги выводят из обращения

Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Предполагается, что это:

повысит защиту и качество денег;

сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк выпустил в оборот новые купюры в 1000 грн. Специальный дизайн для них не разрабатывали: новые банкноты образца 2019 года, но от других они отличаются подписью главы НБУ – на них расписался нынешний руководитель регулятора Андрей Пышный.