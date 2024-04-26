Мошенники цинично дурят украинцев: разоблачена схема с военными, погибшими на войне

В Украине активизировались киберпреступники, похищающие аккаунты граждан в мессенджере WhatsApp. Для этого они используют фейковые петиции о присвоении геройского звания защитникам, павшим на поле боя с русскими оккупантами.

Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, новую мошенническую схему разоблачила правительственная команда реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA.

Как действуют злоумышленники?

Они рассылают сообщения в WhatsApp с призывом проголосовать за электронную петицию о присвоении звания Герой Украины посмертно военнослужащим ВСУ. К сообщению прикрепляется гиперссылка на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу "Электронных петиций" на сайте президента.

В форме для голосования жертве необходимо указать свой номер телефона, на который ей поступит код подтверждения. В инструкции жертвам говорят ввести код в WhatsApp, чтобы добавить доверенное устройство ., а также могут отправлять сообщения от имени.

В настоящее время уже обнаружено 18 фейковых "сайтов петиций". В Госспецсвязи дали рекомендации, как не попасть на удочку злоумышленников:

не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp;

проверять доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные;

не вводить код, полученный через сторонние сайты;

критически относиться к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код;

настроить двухфакторную аутентификацию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мишенью мошенников в WhatsApp стали тысячи искателей работы по всему миру. Аферистам удалось выманить у людей 100 млн евро. Фейковые работодатели выдают себя за представителей известных рекрутинговых компаний. В результате они заставляют жертв платить за собственный "заработок" – с помощью махинаций с электронными кошельками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!