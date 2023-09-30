Украинцев оставляют без денег с помощью Telegram: как работает схема

Массовые СМС-рассылки с обещанием выигрыша или угрозой блокирования счета уже не работают. Мошенники пошли дальше: теперь они похищают личность своей жертвы и от ее имени просят деньги у близких и родственников.

Такая схема существует уже не первый год, а сейчас распространилась и на Telegram, рассказывает OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

Часто мошенникам не приходится получать доступ к аккаунту своей жертвы. Достаточно создать полную его копию: так же подписать, использовать ту же фотографию. Следующий шаг – найти знакомых того или той, чью личность пытается украсть мошенник.

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Для этого также не нужно иметь особые технические навыки. Часто свои контакты в телеграмм украинцы сами указывают в других соцсетях, где можно проследить список "друзей" Знакомые между собой украинцы являются членами одних групп в Telegram, лайкают посты друг друга.

Как рассказала OBOZREVATEL киевлянка Леся, она узнала о том, что мошенники создали полную копию ее аккаунта в Telegram от приятеля. Он получил сообщение от мошенников с просьбой одолжить 5000 грн. Сообщение пришло от аккаунта, который полностью копирует оригинальный акаунт Леси (подпись, фотография, описание в профиле). Молодой человек решил проверить информацию и обратился к девушке.

Разумеется, что деньги девушка не просила и сразу же сообщила об этом знакомому. Мошенник успел указать номер счета, на который просил отправить средства. Оказалось, что это счет в А-Банке. Леся обратилась в службу поддержки банка, однако там сообщили, если она не перевела деньги мошенникам, то и жалобу рассматривать не будут.

"Банк действительно не может только на основании одной жалобы, еще и без факта перевода средств, блокировать счет. Представляете, если так легко можно будет заблокировать чужой счет, тогда вы сможете обманом легко лишить доступа к деньгам любого украинца с помощью всего лишь одной жалобы. Если действительно есть потерпевший или группа потерпевших и они обратились в банк, или обратилась киберполиция, тогда счет, конечно же, заблокируют", – рассказывает Данильченко.

Ранее OBOZREVATEL писал:

– как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;

– исполнители жалуются, что автоматически арестовывать счета не получается: решение каждый раз принимает банк.

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