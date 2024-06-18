Мошенники-"работодатели" массово обманывают украинцев: какую схему освоили

Киберпреступники продолжают обманывать украинцев, выманивая у них средства под видом заработка в интернете. Одной из жертв мошенников стала жительница Прикарпатья, потерявшая таким образом 215 тыс. гривен.

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Как сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области, жительница Косовщины наткнулась на объявление с предложением об онлайн-заработке в одном из мобильных приложений. Согласно условиям работы она должна была оставлять отзывы и просматривать видео в сети.

"За так называемую работу аферисты обещали возвращать неплохие проценты. В дальнейшем мошенники создали доверительные отношения, перечислили на счет женщины заработанные ею средства за проделанную работу. В дальнейшем мошенники предложили увеличить заработок, вложив собственные средства. Женщина согласилась и перечислила несколькими платежами 215 000 гривен", – сообщили полицейские.

Когда потерпевшая не получила желаемую прибыль и не смогла вернуть свои средства, то обратилась в Нацполицию. Правоохранители назвали предложения онлайн-заработка от неизвестных самой распространенной схемой мошенничества, от которой страдают украинцы. Не проверив информацию, потерпевшие пересылают проходимцам свои сбережения.

Ранее украинцы уже становились жертвами мошенников-"работодателей". Такие случаи не единичны. В прошлом году жительница Тернополя, которой предложила зарплату за просмотр видео в интернете и написание комментариев в соцсетях, потеряла 100 тыс. грн.

Как защититься от мошенников

Полицейские предупредили украинцев о нескольких средствах, которые помогут им не попасть на удочку преступников. Граждан призывают не доверять таким объявлениям и не доверять сомнительным предложениям:

отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверять предложениям незнакомцев получить деньги даром – скорее всего это мошенники;

не переводить средства на неизвестные счета;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);

не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;

не переходить за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс.

Также OBOZ.UA писал о пяти главных признаках, что с вами общается не рекрутер, а мошенник. Какое главное правило, чтобы не потерять свои средства, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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