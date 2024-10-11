В одной из стран ЕС массово дурят беженцев из Украины: какую схему используют мошенники
В Австрии активизировались русскоязычные мошенники, обманывающие украинских беженцев. Они используют поддельные документы и обманом заставляют жертв самостоятельно перечислять свои средства на банковский счет.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии. Отмечается, что с конца сентября пострадавшие уже подали 19 заявлений в полицию.
"Русскоязычные мошенники связывались преимущественно с гражданами Украины по телефону и WhatsApp. Преступники выдают себя за русскоязычное подразделение федеральной полиции Австрии и утверждают, что им нужна информация о предполагаемом преступнике, цель которого – активы жертв. Чтобы уберечь средства, в Австрийском национальном банке (OeNB) открыт коллекторский счет. А после перевода денег жертвы получают поддельное письмо-подтверждение от OeNB", – объяснили в австрийском МВД.
Чтобы ввести в заблуждение своих жертв, преступники даже используют поддельные документы : удостоверения личности австрийской полиции, копии публичных объявлений о розыске Интерпола и поддельные письма из Нацбанка. Австрийские правоохранители объяснили украинцам, что отличить мошенника достаточно просто, поскольку представители местной полиции некогда:
- не обращаются к людям на русском языке;
- не отправляют сообщения через WhatsApp;
- не посылают по электронной почте или через WhatsApp информацию о международном розыске или полицейских удостоверениях личности;
- не требуют перевести деньги по телефону.
А тем, к кому обратились фейковые полицейские, советуют не позволять мошенникам давить на себя. Следует немедленно завершить звонок и игнорировать сообщения от них в WhatsApp, сообщить о случившемся по номеру экстренной службы 133.
Также OBOZ.UA сообщал, что мошенники "работают" в Украине также, где выманивают деньги у пенсионеров, притворяясь представителями госучреждений. Для этого они создают в Telegram каналы с названиями этих учреждений и их символикой и обманным путем получают личные и банковские данные пенсионеров.
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