В одной из стран ЕС массово дурят беженцев из Украины: какую схему используют мошенники

В Австрии активизировались русскоязычные мошенники, обманывающие украинских беженцев. Они используют поддельные документы и обманом заставляют жертв самостоятельно перечислять свои средства на банковский счет.

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Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии. Отмечается, что с конца сентября пострадавшие уже подали 19 заявлений в полицию.

"Русскоязычные мошенники связывались преимущественно с гражданами Украины по телефону и WhatsApp. Преступники выдают себя за русскоязычное подразделение федеральной полиции Австрии и утверждают, что им нужна информация о предполагаемом преступнике, цель которого – активы жертв. Чтобы уберечь средства, в Австрийском национальном банке (OeNB) открыт коллекторский счет. А после перевода денег жертвы получают поддельное письмо-подтверждение от OeNB", – объяснили в австрийском МВД.

Чтобы ввести в заблуждение своих жертв, преступники даже используют поддельные документы : удостоверения личности австрийской полиции, копии публичных объявлений о розыске Интерпола и поддельные письма из Нацбанка. Австрийские правоохранители объяснили украинцам, что отличить мошенника достаточно просто, поскольку представители местной полиции некогда:

не обращаются к людям на русском языке ;

; не отправляют сообщения через WhatsApp ;

; не посылают по электронной почте или через WhatsApp информацию о международном розыске или полицейских удостоверениях личности;

не требуют перевести деньги по телефону.

А тем, к кому обратились фейковые полицейские, советуют не позволять мошенникам давить на себя. Следует немедленно завершить звонок и игнорировать сообщения от них в WhatsApp, сообщить о случившемся по номеру экстренной службы 133.

Также OBOZ.UA сообщал, что мошенники "работают" в Украине также, где выманивают деньги у пенсионеров, притворяясь представителями госучреждений. Для этого они создают в Telegram каналы с названиями этих учреждений и их символикой и обманным путем получают личные и банковские данные пенсионеров.

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