Мошенники "добрались" до газовых платежек украинцев: как работает схема

Украинцам мошенники начали рассылать фейковые письма якобы от имени "Газораспределительных сетей Украины" с требованиями подписать договоры или оплатить счета. Однако эта информация фейковая и направлена на то, чтобы похитить личные данные граждан.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Фейковые письма, распространяемые злоумышленниками, обычно имеют следующее содержание:

требование подписать договор или подтвердить документы;

или подтвердить документы; упорный призыв оплатить счета за распределение природного газа;

ссылка для перехода, содержащая фишинговые угрозы.

Эти сообщения созданы с целью получения доступа к вашим персональным данным. По словам компании "Газсети", переходить по таким ссылкам категорически небезопасно. Компания "Газораспределительные сети Украины" напоминает своим клиентам о правилах безопасности и призывает обращать внимание на адрес электронной почты отправителя:

официальная электронная почта компании имеет окончание @grmu.com.ua;

все другие варианты, например почты с доменами, похожие по звучанию, поддельны.

Если вы получили такое подозрительное письмо:

немедленно проверьте адрес отправителя;

не переходите по ссылкам в письме;

при наличии сомнений обращайтесь непосредственно к "Газсети" через официальные контакты.

Как обезопасить себя

не открывать письма, если они выглядят подозрительно;

не предоставлять свои персональные данные даже если это выглядит как требование известной компании;

всегда проверять официальные контакты компаний, прежде чем взаимодействовать с любыми электронными сообщениями.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

измените пароли в свои учетные записи;

заблокируйте доступ к финансовым счетам и обратитесь в банк, чтобы предотвратить возможные транзакции;

немедленно сообщите правоохранительным органам об инциденте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кибермошенники активизировали усилия для обмана украинцев и теперь "предлагают" им получить 6500 гривен от избранного президента США Дональда Трампа. Сам политик, наверное, удивился бы, если бы это услышал, потому что никаких денег для Украины не выделял.

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