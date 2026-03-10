Monobank заблокировал счет украинки за флаг РФ: Гороховский показал клиентку

Украинский Monobank заблокировал счет клиентки, которая проходила видеоверификацию с российским триколором за спиной. Украинцы предполагают, что флаг мог принадлежать не РФ, а другим европейским государствам, которые имеют такие же цвета.

Непосредственно о самой ситуации сообщил соучредитель банка Олег Гороховский на своей странице в Treads. "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая", – иронизирует написал банкир.

При этом Гороховский опубликовал верификационное фото женщины – на нем видно молодую брюнетку с с бело-сине-красным флагом на стене. Мнения пользователей относительно ситуации разделились:

одни поддержали действия Monobank;

другие напомнили, что Словения и Словакия имеют аналогичное расположение цветов на своих флагах;

а третьи задались вопросом: насколько законно распространять фото пользователей банка.

За что блокируют банковские карты

Прошлой осенью в Украине возросло количество жалоб на блокировку банковских счетов с отказом финучреждений возвращать средства, что могло быть результатом значительного ужесточения контроля за переводами физических лиц. Эксперты дали советы, как избежать блокировки:

не использовать личную карту для предпринимательской деятельности ;

; избегать неясных формулировок в назначении платежей – "помощь", "договор", "собственные средства" и т.д;

указывать четкую цель перевода: "помощь родителям", "донат на ВСУ", "помощь семье";

всегда реагировать на запросы банка и предоставлять документы, если об этом просят;

и предоставлять документы, если об этом просят; не хранить все деньги на одном счете или в одном банке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 28 февраля пользователи Monobank начали жаловаться на проблемы с проведением базовых финансовых операций – они не могли перевести средства, оплатить счета или воспользоваться отдельными сервисами. 1 марта в приложении банка подтвердили наличие технических трудностей и отметили, что сбой носит временный характер.

