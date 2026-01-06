Monobank выпустил новый дизайн карты: что изображено и причем здесь Threads

Monobank выпустил новый скин карты с цитатой украинки Дарьи, которая публично ответила итальянцу с пророссийскими взглядами во время поездки в автобусе, эта история стала вирусной в Threads. После огласки мужчину не пропустили через границу, а саму фразу "Я лягу, но он не заедет в Украину" девушки банк использовал в дизайне.

Видео дня

О новом скине в приложении сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. История началась с поста в Threads, в котором Дарья рассказала о конфликте в автобусе по дороге в Украину.

Во время поездки итальянец, путешествовавший вместе с украинкой, начал разговор с нейтральных тем, но впоследствии перешел к откровенной критике Украины и одобрительным высказываниям в адрес Путина. Когда Дарья напомнила, что он говорит с украинкой и едет в ее страну, мужчина заявил, что его жена "такого же мнения" и что она "такая же украинка".

На это Дарья ответила фразой, которая впоследствии облетела соцсети и что они "разные украинки". Разговор слышали другие пассажиры, которые поддержали девушку и посоветовали обратиться к пограничникам. В итоге итальянца и его спутницу не пропустили через границу и направили на допрос.

Дарья также предоставила видео и аудиозаписи, где зафиксированы антиукраинские высказывания на итальянском языке. Свидетелем стала пассажирка, которая владеет языком и подтвердила содержание сказанного. История быстро стала вирусной в Threads и вызвала широкую поддержку украинцев. На нее отреагировал и Гороховский, сообщив, что банк выпускает новый скин карты с цитатой Дарьи.

