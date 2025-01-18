Молодой прокурор оформил себе инвалидность и пенсию после 7 лет работы: после проверки оказалось, что он здоров

Заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Тарас Горобец оформил пенсию по инвалидности в 2020 году, через 7 лет работы. А уже в 2023, имея 10 лет стажа, он оформил раннюю прокурорскую пенсию, имея статус лица с инвалидностью.

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Как говорится в материалах дела, еще в 2012-м Тарас Горобец подавал документы на магистратуру "Одесской юридической академии (в рейтинге студентов занял 136 место из 216). В 2013-м Тарас стал прокурором Жашковского отдела Уманской местной прокуратуры. Через семь года он обратился в МСЭК и оформил инвалидность. В 2023-м, имея всего 10 лет стажа, Тарас Горобец перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию.

В материалах уголовного дела 757/61245/24-к не указано имя подозреваемого, однако четко указаны биографические данные Тараса Горобца: через декларацию можно подтвердить и период назначения пенсии по инвалидности (2020 год), и период, когда размер пенсии значительно возрос переход на прокурорскую выплату (2023 год), а также назначение на руководящую должность (2021 год).

Следствие установило, что инвалидность прокурора установили представители Черкасской областной МСЭК №2. При этом расследование ДБР подтвердило, что "болезни и степени функциональных нарушений и ограничения жизнедеятельности вследствие имеющихся заболеваний не отвечают критериям установления групп инвалидности, в том числе ІІ группы (бессрочно)". То есть инвалидность фейковая. Это также подтвердили и медики.

Центральная МСЭК Минздрава после проверки приняла решение об отмене инвалидности. В отличие от многих своих коллег, Тарас Горобец не судился ради повышения своей пенсии, поэтому за четыре года получил от Пенсионного фонда всего 477 тысяч. грн. "На основании осуществленных расчетов Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области с июля 2020 по 30.11.2024 на счет осуществлены выплаты пенсии по инвалидности, как инвалиду II группы, на общую сумму 477 028 грн", - говорится в материалах дела.

Сейчас Горобец находится под ночным домашним арестом (фактически соблюдает комендантский час и не выходит из дома с 23.00 до 05.00). 26 декабря 2024 года ему сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст 190 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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