Молдова продлила временную защиту для украинцев: сколько еще будет действовать статус

Молдова официально продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года, присоединившись к решению Европейского Союза (ЕС). Страна заявила, что и в дальнейшем будет обеспечивать безопасные условия и программы поддержки, тогда как уже около 60% украинцев в Молдове успешно трудоустроены.

Решение приняло Министерство внутренних дел страны (МВД), подтвердив, что Молдова присоединяется к режиму, который уже утвердил ЕС.

Продление статуса означает, что украинские граждане, находящиеся на территории Молдовы, смогут и в дальнейшем получать защиту, доступ к рынку труда, социальной помощи, медицинским услугам и другим базовым правам. Новый срок действия длится до 4 марта 2027 года.

В МВД Молдовы отметили, что страна участвует в едином европейском подходе в отношении украинских беженцев. В ведомстве отметили, что причины, которые привели к введению временной защиты в 2022 году, остаются актуальными. Война продолжается, гуманитарная ситуация сложная, а миллионы украинцев до сих пор не могут безопасно вернуться домой.

Молдавские власти подчеркнули, что и в дальнейшем будут обеспечивать "безопасные и эффективные условия" для украинцев. Страна продолжит сотрудничество с международными партнерами, местными органами власти и общественными структурами для реализации программ поддержки от интеграции до трудоустройства.

По состоянию на сентябрь 2024 года по данным Молдовы, примерно 60% украинских беженцев уже трудоустроены. Отмечается, что это один из крупнейших показателей среди стран региона. Молдова активно реализует программы адаптации и интеграции, в частности языковые курсы, обучение и трудоустройство в местных компаниях.

В июне 2025 года Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам принял решение продлить статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Именно к этому решению и присоединилась Молдова, синхронизировав свои правила с европейскими.

