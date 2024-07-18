Могут забрать пенсию: кому из пенсионеров обязательно нужно обратиться в ПФУ

В Украине пенсионеров, не сообщивших ПФУ о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней, могут обязать вернуть часть выплаты в бюджет. О целом ряде изменений в своей жизни необходимо уведомлять Пенсионный фонд.

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Как говорится в сообщении Главного управления ПФУ в Одесской области, среди таких изменений, в том числе выезд за границу на постоянное место жительства. Сообщить ПФУ нужно о:

получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;

смена фамилии; изменение идентификационного кода;

трудоустройство; увольнение с работы;

оформление ФЛП или снятие с учета;

приобретение или прекращение особого статуса;

выезд за границу на постоянное место жительства.

Предоставить Пенсионному фонду эти сведения можно двумя способами:

обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ только через подачу заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правового договора и т.п. ).

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