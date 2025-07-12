Минсоц запустил "базовую помощь": как оформить до 4500 грн на человека

Министерство социальной политики запустили новый вид социальной выплаты – базовую социальную помощь. Максимальный размер выплаты составляет до 4500 грн.

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Как сообщает Минсоц, принять участие в пилотной программе пока могут получатели таких видов пособий:

малообеспеченным семьям

на детей одиноким матерям/отцам

многодетным семьям

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (пребывания) их неизвестно

"Сегодня у нас более 40 различных видов государственных пособий. Они похожи между собой — по назначению, по цели, которую должны решить (например, покрыть бедность). Но рассчитываются по разным методикам и документам. Поэтому мы решили, что есть смысл объединять похожие помощи в более крупные: тогда и сумма будет больше, и проще ее рассчитывать", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Идея заключается в том, чтобы человек не должен был подавать ничего кроме заявки путем обмена информацией между различными реестрами. Сейчас тестируют, как работают реестры, есть ли ошибки.

Базовая величина – 4500 грн. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70 процентов такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Полгода выплата будет работать в экспериментальном формате, а с января 2026-го будут принимать решение о возможной более масштабной.

С какой даты и на какой срок назначается базовая социальная помощь?

Базовая социальная помощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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